Вы увидите остров Тиран Шарм эль Шейх, который еще называют Черепашьим островом, затонувший корабль. Стоянка на 3-х остановках. Продолжительность экскурсии с 08.00 – 17.00. Обед, напитки включены в стоимость.

Вы совершите прогулку на яхте вдоль побережья Шарм ель Шейха к острову Тиран.

Вас ожидает:

В назначенное время (08:00-08:30) наш представитель заберет из отеля в Шарм эль Шейхе комфортабельном автобусе с кондиционером. Вас отвозят в порт, где вас встречает красивая двухэтажная яхта!!

В программе у вас будет 3 остановки на красивых рифах, где вы будете плавать среди разнообразия рыб Красного моря. Затем вас ждет вкусный обед. В дополнение вас угостят вкуснейшими египетскими фруктами!