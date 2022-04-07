Вы совершите прогулку на яхте вдоль побережья Шарм ель Шейха к острову Тиран
Вы совершите прогулку на яхте вдоль побережья Шарм ель Шейха к острову Тиран. В программе у вас будет 3 остановки на красивых рифах, где вы будете плавать среди разнообразия рыб Красного моря.
Затем вас ждет вкусный обед.
В дополнение вас угостят вкуснейшими египетскими фруктами!
Затем вас ждет вкусный обед.
В дополнение вас угостят вкуснейшими египетскими фруктами!
Что вас ожидает 🤩
- Остров тиран
- Коралловые острова
Вы увидите остров Тиран Шарм эль Шейх, который еще называют Черепашьим островом, затонувший корабль. Стоянка на 3-х остановках. Продолжительность экскурсии с 08.00 – 17.00. Обед, напитки включены в стоимость.
Вы совершите прогулку на яхте вдоль побережья Шарм ель Шейха к острову Тиран.
Вас ожидает:
В назначенное время (08:00-08:30) наш представитель заберет из отеля в Шарм эль Шейхе комфортабельном автобусе с кондиционером. Вас отвозят в порт, где вас встречает красивая двухэтажная яхта!!
В программе у вас будет 3 остановки на красивых рифах, где вы будете плавать среди разнообразия рыб Красного моря. Затем вас ждет вкусный обед. В дополнение вас угостят вкуснейшими египетскими фруктами!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отеля и обратно
- Безалкогольные напитки
- Обед
- Услуги русскоговорящего сопровождающего гида.
- Услуги инструктора по плаванию
- Что не входит
- Фото и видео, сделанные фотографом
- Личные расходы.
- Снаряжение для снорклинга (можно брать в аренду по 1–2 $ на штуку
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: возле ресепшена отеляЗавершение: Отель в Шарм эль Шейхе
- Когда и сколько длится
- Когда: Каждый день с 08:00Экскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Остров Тиран
- 1. Пожалуйста, сообщите нам номер комнаты, а не только отель. Нам будет проще найти вас перед экскурсией.
- 2. Свяжитесь с нами в ватсап по номеру +20 102 766 0085 для финального подтверждения за сутки до экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каждый день с 08:00
Mohamed — ваш гид в Шарм-Эль-Шейхе
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