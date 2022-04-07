Остров Тиран

Вы совершите прогулку на яхте вдоль побережья Шарм ель Шейха к острову Тиран

5
1 оценка
Групповая
Вы совершите прогулку на яхте вдоль побережья Шарм ель Шейха к острову Тиран. В программе у вас будет 3 остановки на красивых рифах, где вы будете плавать среди разнообразия рыб Красного моря.

Затем вас ждет вкусный обед.

В дополнение вас угостят вкуснейшими египетскими фруктами!
Остров Тиран
Остров Тиран
Остров Тиран
Остров Тиран
Остров Тиран
Остров Тиран
Остров Тиран

Что вас ожидает 🤩

  • Остров тиран
  • Коралловые острова
Вы увидите остров Тиран Шарм эль Шейх, который еще называют Черепашьим островом, затонувший корабль. Стоянка на 3-х остановках. Продолжительность экскурсии с 08.00 – 17.00. Обед, напитки включены в стоимость.
Вы совершите прогулку на яхте вдоль побережья Шарм ель Шейха к острову Тиран.

Вас ожидает:

    В назначенное время (08:00-08:30) наш представитель заберет из отеля в Шарм эль Шейхе комфортабельном автобусе с кондиционером. Вас отвозят в порт, где вас встречает красивая двухэтажная яхта!!
    В программе у вас будет 3 остановки на красивых рифах, где вы будете плавать среди разнообразия рыб Красного моря. Затем вас ждет вкусный обед. В дополнение вас угостят вкуснейшими египетскими фруктами!

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер из отеля и обратно
    • Безалкогольные напитки
    • Обед
    • Услуги русскоговорящего сопровождающего гида.
    • Услуги инструктора по плаванию
    Что не входит
    • Фото и видео, сделанные фотографом
    • Личные расходы.
    • Снаряжение для снорклинга (можно брать в аренду по 1–2 $ на штуку
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: возле ресепшена отеля
    Завершение: Отель в Шарм эль Шейхе
    Когда и сколько длится
    Когда: Каждый день с 08:00
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Важная информация
    • Остров Тиран
    • 1. Пожалуйста, сообщите нам номер комнаты, а не только отель. Нам будет проще найти вас перед экскурсией.
    • 2. Свяжитесь с нами в ватсап по номеру +20 102 766 0085 для финального подтверждения за сутки до экскурсии
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Каждый день с 08:00

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