Надежда К. проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает:Роскошная парусно-моторная яхта 🛥️ с большим количеством лежаков, с подвесными плетеными креслами, в которых можно парить над водой. С хорошим обедом, включающим морепродукты и т. д. В общем, не яхта, а мечта!
Что входит
Морская прогулка
Обед.
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Sharm el-Sheikh
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.