Надежда К. проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает:Роскошная парусно-моторная яхта 🛥️ с большим количеством лежаков, с подвесными плетеными креслами, в которых можно парить над водой. С хорошим обедом, включающим морепродукты и т. д. В общем, не яхта, а мечта!