Diaa M. – Гид из Шарм-Эль-Шейха

Петра (араб.



читается «Аль-Батра»‎‎) — это, безусловно, самая известная достопримечательность 🏛️ Иордании.



Находится на высоте более 900 м над уровнем моря 🌊 в узком каньоне Сик.



Бывшая столица ⭐️ Идумеи, вырубленная прямо в скалах более 2 тыс.



лет назад, а позднее — стала столицей ⭐️ Набатейского царства.



До столицы ⭐️ Иордании — Аммана, расстояние составляет 236 км.



Благодаря своей богатой истории 📖, завораживающей, почти мистической красоте и отличной сохранности памятников в конце прошлого века она была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 2007 г.



избрана одним из новых Семи чудес света.