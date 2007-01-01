Сначала вы на комфортабельном автобусе 🚌 из Шарм-эль-Шейха oтправитесь в Нувейбу, чтобы сделать пересадку на паром, которой доставит вас в Аккабу (портовый город 🏙️ Иордании), там вас встретят и после этого, вы oтправитесь автобусом в Петру (дорога займет около трёх часов на автобусе), где начинается 2-3 часовая экскурсия ⛳, чтобы попасть в город 🏙️, необходимо пешком, верхом на лошади или пройдёте по узким, извилистым ущельям длиной приблизительно километр.
После приезда в город 🏙️ вы посетите Большую Казну «Аль-Хазне Фарун» — Этот величественный памятник древности вырублен в цельной скале и имеет высоту около 42 м и ширину 30 м, римский театр, гробницы царей, а также сотни памятников и обелисков, все вырезанные из несколько затемнённых слоёв красного песчаника. Прогулка 👣 по Римской Византийской колоннаде в Петре подводит нас к центру города на обед.
После этого мы продолжим наше путешествие на гору Аль-Хабис, на вершине которой находится крепость эпохи крестоносцев. Здесь открывается захватывающий панорамный вид на глубокие овраги и уникальные цветные скалистые образования. Обед в 5-звездочном ресторане, затем мы возвращаемся обратно в Акабу, где у вас будет час свободного времени для покупок, а затем вы совершите переезд в ваш отель 🏨 в Шарм-эль-Шейхе.
Важная информация:
Возьмите с собой: паспорт, головной убор, деньги, средства личной гигиены, питьевую воду, сухой паёк (предварительно заказав в отеле), удобную обувь, тёплую одежду зимой.
Обязательно нужно по приезду сделать визу в аэропорту стоимость 25$.
Что входит
Все перемещения, указанные в программе, осуществляются на автомобиле с кондиционером
Гид–экскурсовод
Обед в ресторане
Страховка
Все необходимые входные билеты.
Что не входит
Дополнительные расходы, не входящие в программу
Личные расходы
Напитки в ресторане.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 35 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.