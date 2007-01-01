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Петра (Иордания) из Шарм эль Шейха

4.9
10 отзывов
Diaa M.
Diaa M. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Петра (араб.

читается «Аль-Батра»‎‎) — это, безусловно, самая известная достопримечательность 🏛️ Иордании.

Находится на высоте более 900 м над уровнем моря 🌊 в узком каньоне Сик.

Бывшая столица ⭐️ Идумеи, вырубленная прямо в скалах более 2 тыс.

лет назад, а позднее — стала столицей ⭐️ Набатейского царства.

До столицы ⭐️ Иордании — Аммана, расстояние составляет 236 км.

Благодаря своей богатой истории 📖, завораживающей, почти мистической красоте и отличной сохранности памятников в конце прошлого века она была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 2007 г.

избрана одним из новых Семи чудес света.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • $220 за человека

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Петра (Иордания) из Шарм эль Шейха
Петра (Иордания) из Шарм эль Шейха

Что вы увидите

  • Римский театр, гробницы царей
  • Римская Византийская колоннада
  • Дворец «Аль-Хазне Фарун»

Что вас ожидает:

  • Сначала вы на комфортабельном автобусе 🚌 из Шарм-эль-Шейха oтправитесь в Нувейбу, чтобы сделать пересадку на паром, которой доставит вас в Аккабу (портовый город 🏙️ Иордании), там вас встретят и после этого, вы oтправитесь автобусом в Петру (дорога займет около трёх часов на автобусе), где начинается 2-3 часовая экскурсия ⛳, чтобы попасть в город 🏙️, необходимо пешком, верхом на лошади или пройдёте по узким, извилистым ущельям длиной приблизительно километр.
  • После приезда в город 🏙️ вы посетите Большую Казну «Аль-Хазне Фарун» — Этот величественный памятник древности вырублен в цельной скале и имеет высоту около 42 м и ширину 30 м, римский театр, гробницы царей, а также сотни памятников и обелисков, все вырезанные из несколько затемнённых слоёв красного песчаника. Прогулка 👣 по Римской Византийской колоннаде в Петре подводит нас к центру города на обед.
  • После этого мы продолжим наше путешествие на гору Аль-Хабис, на вершине которой находится крепость эпохи крестоносцев. Здесь открывается захватывающий панорамный вид на глубокие овраги и уникальные цветные скалистые образования. Обед в 5-звездочном ресторане, затем мы возвращаемся обратно в Акабу, где у вас будет час свободного времени для покупок, а затем вы совершите переезд в ваш отель 🏨 в Шарм-эль-Шейхе.

Важная информация:

  • Возьмите с собой: паспорт, головной убор, деньги, средства личной гигиены, питьевую воду, сухой паёк (предварительно заказав в отеле), удобную обувь, тёплую одежду зимой.
  • Обязательно нужно по приезду сделать визу в аэропорту стоимость 25$.
Что входит
  • Все перемещения, указанные в программе, осуществляются на автомобиле с кондиционером
  • Гид–экскурсовод
  • Обед в ресторане
  • Страховка
  • Все необходимые входные билеты.
Что не входит
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Личные расходы
  • Напитки в ресторане.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Петра (Иордания) из Шарм эль Шейха
Петра (Иордания) из Шарм эль Шейха
Петра (Иордания) из Шарм эль Шейха
Петра (Иордания) из Шарм эль Шейха

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Diaa M.
Diaa M.
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10 отзывов оставили туристы

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