Надежда К. проводит ещё 5 экскурсий

Дельфины, эти милые животные с необыкновенно умными глазами, легко влюбляют в себя и детей, и взрослых. Эффект от присутствия дельфина удивителен, до конца не изучен, но всегда положителен: любой человек, плавающий с дельфином, обязательно ощутит хорошее настроение и прилив сил. Замечателен и тот факт, что ни один дельфин 🐬 никогда не нападал на человека. Дельфины всегда относятся к людям доброжелательно. Общение с ними в Дельфинарии Шарм-эль-Шейха останется в памяти как один из самых ярких и счастливых моментов вашего отдыха.