Надежда К. проводит ещё 6 экскурсий

Хорошее настроение и прилив приятных эмоцийЭффект от присутствия дельфина удивителен, до конца не изучен, но всегда положителен: любой человек, плавающий с дельфином, обязательно ощутит хорошее настроение и прилив сил.

Дельфины относятся к людям доброжелательно. Общение с ними в Дельфинарии Шарм-эль-Шейха останется в памяти как один из самых ярких и счастливых моментов вашего отдыха.