Надежда К. проводит ещё 6 экскурсий

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Плавание с дельфинами

Надежда К.
Надежда К. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Отправляйтесь в Дельфинарии Шарм-эль-Шейха, чтобы пообщаться с этими удивительно умными млекопитающими.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $80 за человека

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Плавание с дельфинами
Плавание с дельфинами
Хорошее настроение и прилив приятных эмоцийЭффект от присутствия дельфина удивителен, до конца не изучен, но всегда положителен: любой человек, плавающий с дельфином, обязательно ощутит хорошее настроение и прилив сил.
Дельфины относятся к людям доброжелательно. Общение с ними в Дельфинарии Шарм-эль-Шейха останется в памяти как один из самых ярких и счастливых моментов вашего отдыха.
Что входит
  • Общение с дельфинами
  • Трансфер
Что не входит
  • Шоу
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 Sharm el-Sheikh
Плавание с дельфинами
Плавание с дельфинами
Плавание с дельфинами
Плавание с дельфинами

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Надежда К.
Надежда К.
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