Надежда К. проводит ещё 6 экскурсий

Хорошее настроение и прилив приятных эмоцийЭффект от присутствия дельфина удивителен, до конца не изучен, но всегда положителен: любой человек, плавающий с дельфином, обязательно ощутит хорошее настроение и прилив сил.
Дельфины относятся к людям доброжелательно. Общение с ними в Дельфинарии Шарм-эль-Шейха останется в памяти как один из самых ярких и счастливых моментов вашего отдыха.
Что входит
Общение с дельфинами
Трансфер
Что не входит
Шоу
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 Sharm el-Sheikh
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.