Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле

Открыть многообразие текстур, красок и историй пустыни с русским гидом-краеведом

Эта экскурсия не похожа на стандартные программы: мы отправляемся туда, где цвета пустыни самые яркие, а скальные орнаменты поражают воображение.

Вы расшифруете иероглифы, увидите загадочные дольмены, а на обед попробуете аутентичные блюда бедуинов.

Попутно наш гид расскажет о тайнах древних цивилизаций, геологии Синая и традициях жителей пустынь.
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле

Что вас ожидает

Инопланетные пейзажи пустыни

Трудно описать словами то многоцветие и разнообразие ландшафтов, которое предстанет перед вами. Невероятные узоры в породе, созданные ветром, цветные вкрапления в камне, потрясающие панорамы Синайских долин и причудливые скальные скульптуры — вы устанете фотографировать эту красоту.
Кроме того, вы побываете в долине дольменов — эти постройки старше пирамид. Рассмотрите на Камне начертаний петроглифы, закреплявшие сделки торговцев Великого шелкового пути. А ещё научитесь отличать современные наскальные надписи от истинно древних.

Аутентичный обед

Наши проводники водители, жители этих пустынь, приготовят для вас блюда на костре и испекут хлеб прямо в песках — это будет необычный, интересный и сытный опыт;-)

Погружение в историю

Наш русский гид дополнит поездку рассказами, столь же красочными, как и увиденные ландшафты. Вы перенесетесь во времена зарождения Земли, услышите о странствиях народов, о развитии древних цивилизаций — и о чудесах, явленных странникам (одного из них вы точно знаете — это Моисей. ).

Для нас очень важно качество наших программ и ваш комфорт — это отличает наши экскурсии от тех, которые предлагают экскурсионные агентства.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет наш русский гид-краевед, бакалавр богословия, историк. Также с вами будет англоязычный местный водитель-проводник.
  • Трансфер проходит на джипе Land Cruiser
  • Путешествие безопасно: здесь действует ваша мед. страховка; также у нас есть разрешение от местных властей на маршрут, а наши водители и гиды-проводники получили лицензию на работу с туристами.
  • В стоимость включено: трансфер, обед

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Кристина
Кристина
Я помогу вам познакомиться и прочувствовать волшебство Синая! Работаю в сфере туризма с 2014 г. Синайская земля — место, где испокон веков с душою человека происходили «чудеса». Почему они случились с Моисеем и происходят до сих пор со многими странниками — одному мирозданию известно. Синай — место силы, которое «работает» как проводник к глубинам собственной души. Дорога туда — самое чудесное путешествие, которое может с вами здесь случиться. Этого я вам от всего сердца желаю и поддерживаю на этом пути.
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