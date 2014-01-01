Что вас ожидает

Инопланетные пейзажи пустыни

Трудно описать словами то многоцветие и разнообразие ландшафтов, которое предстанет перед вами. Невероятные узоры в породе, созданные ветром, цветные вкрапления в камне, потрясающие панорамы Синайских долин и причудливые скальные скульптуры — вы устанете фотографировать эту красоту.

Кроме того, вы побываете в долине дольменов — эти постройки старше пирамид. Рассмотрите на Камне начертаний петроглифы, закреплявшие сделки торговцев Великого шелкового пути. А ещё научитесь отличать современные наскальные надписи от истинно древних.

Аутентичный обед

Наши проводники водители, жители этих пустынь, приготовят для вас блюда на костре и испекут хлеб прямо в песках — это будет необычный, интересный и сытный опыт;-)

Погружение в историю

Наш русский гид дополнит поездку рассказами, столь же красочными, как и увиденные ландшафты. Вы перенесетесь во времена зарождения Земли, услышите о странствиях народов, о развитии древних цивилизаций — и о чудесах, явленных странникам (одного из них вы точно знаете — это Моисей. ).

Для нас очень важно качество наших программ и ваш комфорт — это отличает наши экскурсии от тех, которые предлагают экскурсионные агентства.

Организационные детали