  1. Египет
  2. Шарм-Эль-Шейх
  3. Экскурсии

Семь чудеса Синая ( Сафари 6-В-1 )

Карим А.
Карим А. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Семь чудеса Синая ( Сафари 6-В-1 )
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • $35 за человека

    Заказать экскурсию
Семь чудеса Синая ( Сафари 6-В-1 )
Семь чудеса Синая ( Сафари 6-В-1 )

Что вы увидите

  • Город Дахаб
  • Каньон
  • Голубая дыра
  • Заповедник Абу Галом
Очень классная экскурсия ⛳ будет проходить в городе Дахаб. В которой собраны все активные и веселые экскурсии 🧭 в Шарм эль Шейхе и все это в в один день. И так, вы сможете побывать на сафари в пустыне на джипах, посетить малый каньон, покататься на квадроциклах, побывать в деревне бедуинов, покататься на верблюдах 🐪, так же насладится вкусным обедом (1 час) и заняться снорклингом в заповеднике Абу Галум.
Что входит
  • Катание на квадроциклах
  • Катание на верблюдах
  • Обед
  • Страховка
Что не входит
  • напитки в ресторане
  • сувениры
  • Более никаких дополнительных расходов с вашей стороны
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Семь чудеса Синая ( Сафари 6-В-1 )
Семь чудеса Синая ( Сафари 6-В-1 )
Семь чудеса Синая ( Сафари 6-В-1 )
Семь чудеса Синая ( Сафари 6-В-1 )
Семь чудеса Синая ( Сафари 6-В-1 )
Семь чудеса Синая ( Сафари 6-В-1 )

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Карим А.
Карим А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Карим А. проводит ещё 6 экскурсий

5 приключений на Синае
$35
6 часов
5 приключений на Синае
Джип-сафари «Цвета Синая»: Цветной каньон и Голубая дыра
$35
8 часов
Джип-сафари «Цвета Синая»: Цветной каньон и Голубая дыра
Дайвинг из Шарм-Эль-Шейха
$25
8 часов
Дайвинг из Шарм-Эль-Шейха
VIP Пиратская яхта "Sina Dream "
$75
6 часов
VIP Пиратская яхта "Sina Dream "
VIP Морская прогулка на индивидуальной яхте
$500
6 часов
VIP Морская прогулка на индивидуальной яхте
Плавание с дельфинами из Шарм-эль-Шейха
$70
1 час
Плавание с дельфинами из Шарм-эль-Шейха

Еще несколько необычных экскурсий в Шарм-Эль-Шейхе

Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре
$37.6
11 часов
Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре
11 отзывов
Верховая езда в пустыне в Шарм-эль-Шейхе: однодневный тур
$32
1 час
Верховая езда в пустыне в Шарм-эль-Шейхе: однодневный тур
7 отзывов
Трансфер из/в Шарм-эль-Шейх Аэропорт
$30
1 час
Трансфер из/в Шарм-эль-Шейх Аэропорт
Аквапарк «Бора-бора»
$55
7 часов
Аквапарк «Бора-бора»
Цветные каньоны, заповедник Абу-Галум и Голубая дыра
$23
8 часов
Цветные каньоны, заповедник Абу-Галум и Голубая дыра
Турецкая баня: Хамам, маска Клеопатра и массаж
$25
3 часа
Турецкая баня: Хамам, маска Клеопатра и массаж