Очень классная экскурсия ⛳ будет проходить в городе Дахаб. В которой собраны все активные и веселые экскурсии 🧭 в Шарм эль Шейхе и все это в в один день. И так, вы сможете побывать на сафари в пустыне на джипах, посетить малый каньон, покататься на квадроциклах, побывать в деревне бедуинов, покататься на верблюдах 🐪, так же насладится вкусным обедом (1 час) и заняться снорклингом в заповеднике Абу Галум.