Очень классная экскурсия ⛳ будет проходить в городе Дахаб. В которой собраны все активные и веселые экскурсии 🧭 в Шарм эль Шейхе и все это в в один день. И так, вы сможете побывать на сафари в пустыне на джипах, посетить малый каньон, покататься на квадроциклах, побывать в деревне бедуинов, покататься на верблюдах 🐪, так же насладится вкусным обедом (1 час) и заняться снорклингом в заповеднике Абу Галум.
Что входит
Катание на квадроциклах
Катание на верблюдах
Обед
Страховка
Что не входит
напитки в ресторане
сувениры
Более никаких дополнительных расходов с вашей стороны
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 12 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.