GetYourGuide проводит ещё 2 экскурсии

Откройте для себя завораживающий подводный мир Красного моря 🌊 с новой удивительной стороны. После трансфера от вашего отеля вы отправитесь прямо к субмарине и погрузитесь в Красное море. Современная субмарина оснащена 18 панорамными окнами, из которых открывается уникальный вид на коралловые рифы и невероятное разнообразие ярких экзотических рыбок.

Устройтесь на своем месте поудобнее и отдохните, путешествуя по морским глубинам. Познакомьтесь с потрясающим разнообразием кораллов и рыб всех форм и размеров.