GetYourGuide проводит ещё 2 экскурсии

Откройте для себя завораживающий подводный мир Красного моря 🌊 с новой удивительной стороны. После трансфера от вашего отеля вы отправитесь прямо к субмарине и погрузитесь в Красное море. Современная субмарина оснащена 18 панорамными окнами, из которых открывается уникальный вид на коралловые рифы и невероятное разнообразие ярких экзотических рыбок.
Устройтесь на своем месте поудобнее и отдохните, путешествуя по морским глубинам. Познакомьтесь с потрясающим разнообразием кораллов и рыб всех форм и размеров.
Что входит
Трансфер от / до отеля на автомобиле с кондиционером.
Минеральная вода на борту во время тура.
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.