GetYourGuide проводит ещё 2 экскурсии

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Шарм-эль-Шейх: тур на субмарине с панорамным обзором

GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Шарм-эль-Шейх известен всему миру благодаря роскошным курортам и дорогим отелям.

Помимо белоснежных пляжей и древних достопримечательностей 🏛️ город 🏙️ славится своим богатейшим подводным миром.

Сюда приезжают дайверы и искатели подводных приключений, чтобы своими глазами увидеть красочных рыб и живые кораллы.

Мы предлагаем вам совершить тур на субмарине с панорамным обзором морского дна, чтобы и вы смогли прикоснуться к прекрасной природе Красного моря 🌊.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $49 за человека

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Шарм-эль-Шейх: тур на субмарине с панорамным обзором
Шарм-эль-Шейх: тур на субмарине с панорамным обзором
Откройте для себя завораживающий подводный мир Красного моря 🌊 с новой удивительной стороны. После трансфера от вашего отеля вы отправитесь прямо к субмарине и погрузитесь в Красное море. Современная субмарина оснащена 18 панорамными окнами, из которых открывается уникальный вид на коралловые рифы и невероятное разнообразие ярких экзотических рыбок.
Устройтесь на своем месте поудобнее и отдохните, путешествуя по морским глубинам. Познакомьтесь с потрясающим разнообразием кораллов и рыб всех форм и размеров.
Что входит
  • Трансфер от / до отеля на автомобиле с кондиционером.
  • Минеральная вода на борту во время тура.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Шарм-эль-Шейх: тур на субмарине с панорамным обзором
Шарм-эль-Шейх: тур на субмарине с панорамным обзором
Шарм-эль-Шейх: тур на субмарине с панорамным обзором
Шарм-эль-Шейх: тур на субмарине с панорамным обзором

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GetYourGuide
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