GetYourGuide проводит ещё 2 экскурсии

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Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре

GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Отдых на море 🌊 — это не только ленивое принятие солнечных ванн.

За пределами гостиницы множество интересных мест.

Голубая дыра и катание на верблюдах 🐪 — самые популярные развлечения в Египте.

Предлагаем на один день вырваться из гостиничного номера и насладиться египетскими красотами.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $32 за человека

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Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре
Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре
Вас заберут из отеля в Шарм-эш-Шейхе. Во время поездки вы сможете полюбоваться пейзажами Синайского полуострова. Оцените вид, полный естественных красок и скальных образований, и остановитесь в небольшом оазисе, чтобы поближе рассмотреть всю эту красоту.
Затем отправляйтесь на спине верблюда к Голубой дыре, известному месту для дайвинга и снорклинга в 10 километрах севернее города Дахаб на восточном побережье Синайского полуострова в заливе Акаба.
Избавьтесь от повседневных стрессов, погрузившись в расслабляющую атмосферу. Полюбуйтесь невероятным видом с высоты верблюда и под водой. Окунитесь в уникальный мир и понаблюдайте вблизи за бесчисленным множеством разноцветных рыбок и ярких коралловых рифов или расслабьтесь на песке под солнцем.
Во время тура вас ждет вкусный обед. На обратном пути у вас будет возможность прогуляться 👣 по городу Дахаб и пройтись по магазинам перед возвращением в отель 🏨, возьмите следующие вещи:
  • Фотокамера.
  • Солнцезащитные очки.
  • Прочная обувь.
  • Головной убор.
  • Солнцезащитный крем.
  • Купальный костюм.
  • Полотенце.
  • Оборудование для сноркелинга (если у вас есть своё).
Что входит
  • Трансфер от / до вашего отеля на автомобиле с кондиционером.
  • Гид.
  • Обед.
  • Напитки.
  • Поездка на верблюде.
Что не входит
  • Напитки в ресторане.
  • Чаевые.
  • Личные расходы.
  • Оборудование для сноркелинга (5$).
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре
Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре
Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре
Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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