GetYourGuide проводит ещё 2 экскурсии

Вас заберут из отеля в Шарм-эш-Шейхе. Во время поездки вы сможете полюбоваться пейзажами Синайского полуострова. Оцените вид, полный естественных красок и скальных образований, и остановитесь в небольшом оазисе, чтобы поближе рассмотреть всю эту красоту.
Затем отправляйтесь на спине верблюда к Голубой дыре, известному месту для дайвинга и снорклинга в 10 километрах севернее города Дахаб на восточном побережье Синайского полуострова в заливе Акаба.
Избавьтесь от повседневных стрессов, погрузившись в расслабляющую атмосферу. Полюбуйтесь невероятным видом с высоты верблюда и под водой. Окунитесь в уникальный мир и понаблюдайте вблизи за бесчисленным множеством разноцветных рыбок и ярких коралловых рифов или расслабьтесь на песке под солнцем.
Во время тура вас ждет вкусный обед. На обратном пути у вас будет возможность прогуляться 👣 по городу Дахаб и пройтись по магазинам перед возвращением в отель 🏨, возьмите следующие вещи:
- Фотокамера.
- Солнцезащитные очки.
- Прочная обувь.
- Головной убор.
- Солнцезащитный крем.
- Купальный костюм.
- Полотенце.
- Оборудование для сноркелинга (если у вас есть своё).