GetYourGuide проводит ещё 2 экскурсии

Вас заберут из отеля в Шарм-эш-Шейхе. Во время поездки вы сможете полюбоваться пейзажами Синайского полуострова. Оцените вид, полный естественных красок и скальных образований, и остановитесь в небольшом оазисе, чтобы поближе рассмотреть всю эту красоту.

Затем отправляйтесь на спине верблюда к Голубой дыре, известному месту для дайвинга и снорклинга в 10 километрах севернее города Дахаб на восточном побережье Синайского полуострова в заливе Акаба.

Избавьтесь от повседневных стрессов, погрузившись в расслабляющую атмосферу. Полюбуйтесь невероятным видом с высоты верблюда и под водой. Окунитесь в уникальный мир и понаблюдайте вблизи за бесчисленным множеством разноцветных рыбок и ярких коралловых рифов или расслабьтесь на песке под солнцем.