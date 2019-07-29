Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре

Попробуйте новый захватывающий вид отдыха

3.9
129 отзывов
В группе
до 50 чел.
Попробуйте новый захватывающий вид отдыха.

Нырните в Голубую дыру, прокатитесь на верблюде, узнайте больше о жизни обитателей пустыни и посмотрите на кладбище бедуинов.
Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре
Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре
Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре
Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре
Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре
Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре
Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре
Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре
Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре
Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре
Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре
Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре
Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре
Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре
Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре
Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре
Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре
Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре
Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь невероятными пейзажами Синайской пустыни и ее скалами на пути к Голубой дыре
  2. Узнайте больше о жизни обитателей пустыни, посетите кладбище бедуинов и прокатитесь на верблюде
  3. Откройте для себя великолепный подводный мир или отдохните на пляже у Голубой дыры
Вас заберут из отеля в Шарм-эш-Шейхе. Во время поездки вы сможете полюбоваться пейзажами Синайского полуострова. Оцените вид, полный естественных красок и скальных образований, и остановитесь в небольшом оазисе, чтобы поближе рассмотреть всю эту красоту.
Затем отправляйтесь на спине верблюда к Голубой дыре, известному месту для дайвинга и снорклинга в 10 километрах севернее города Дахаб на восточном побережье Синайского полуострова в заливе Акаба.
Избавьтесь от повседневных стрессов, погрузившись в расслабляющую атмосферу. Полюбуйтесь невероятным видом с высоты верблюда и под водой. Окунитесь в уникальный мир и понаблюдайте вблизи за бесчисленным множеством разноцветных рыбок и ярких коралловых рифов или расслабьтесь на песке под солнцем.
Во время тура вас ждет вкусный обед. На обратном пути у вас будет возможность прогуляться по городу Дахаб и пройтись по магазинам перед возвращением в отель.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от / до вашего отеля на автомобиле с кондиционером
  • Гид
  • Обед
  • Напитки
  • Поездка на верблюде
  • Аптечка первой помощи на борту каждого судна
Что не входит
  • Напитки в ресторане
  • Чаевые
  • Личные расходы
  • Оборудование для сноркелинга (5$)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, не прикасайтесь к кораллам и морским ежам
  • Пожалуйста, возьмите следующие вещи:
  • Фотокамера
  • Солнцезащитные очки
  • Прочная обувь
  • Головной убор
  • Солнцезащитный крем
  • Купальный костюм
  • Полотенце
  • Оборудование для сноркелинга (если у вас есть своё)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

3.9
Основано на 129 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
60
4
24
3
22
2
12
1
11
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
29 июля 2019
(Швейцария)
После простого бронирования на сайте через приложение нам сразу же была предоставлена вся необходимая информация. Нас встретили в отеле вовремя для экскурсии, и мы провели отличный день, как описано. Цена была даже дешевле, чем если бы мы бронировали на месте. Классная вещь, очень рекомендую, я обязательно забронирую этот путь снова.
А
25 июня 2019
(Великобритания)
Antoniooo Group, это было очень красиво! У гида очень хорошая память, очень добрая и всегда осведомленная о нас и объясняющая каждый момент, я проясняю сомнения и другие. Я очень рекомендую тур, если они собираются арендовать снаряжение для снорклинга (не забудьте поторговаться или попросить вашего гида заплатить за вас, так как египтяне, когда они видят, что туристы хотят завышать стоимость аренды) Даже если вы не умеете плавать, я рекомендую вам заняться сноркелингом (ничего не произойдет). Голубое озеро КРАСИВО никогда прежде не видело столько естественной морской красоты в одном и том же месте (лучше, чем в Карибском бассейне, я бы осмелился сказать). Ну, я надеюсь, ничто не понравится вашей поездке, которая очень усталая и прекрасна. Единственное, что я нахожу, это то, что они ПРИБЫЛИ КАК на полтора часа позже, позвонили и не ответили. Я не знал, собирались ли они забрать нас или нет, но в итоге все было хорошо!
T
1 мая 2019
(Египет)
Общее впечатление было потрясающим! Мы были подобраны вовремя, и у фургона был кондиционер, который был отличным! Гид был великолепен и говорил на многих языках, поэтому его легко было понять всем. У нас была возможность остановиться и купить или арендовать снаряжение для сноркелинга, и цены были на самом деле дешевыми. Поездка на верблюде проходила по пляжу и длилась около 20 минут, однако этого достаточно, поскольку верблюды милые, но неудобные для длительных поездок. Мы пошли плавать с маской и трубкой в синюю дыру, что удивительно, и гид был очень терпелив и внимателен к людям, которые не знали, как плавать или боялись. Мы пошли своим путем, сами исследовали дыру и встретили гида на пляже. В целом мы были в воде в течение часа, и виды потрясающие! Вы можете увидеть коралл и много рыбы! Обед был хорошим, и хотя вы должны были заплатить за напитки, они были дешевы. Мы прекрасно провели время и подружились! Удивительный опыт!! Рекомендовать!:)

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