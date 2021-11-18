Ежедневно, выезд 20:30, возвращение в 00:30

Шоу «1001 ночь» в Шарм-эль-Шейхе

Приглашаем вас на шоу «1001 ночь»

Приглашаем вас на шоу «1001 ночь».

Представление разделено на 2 части: лазерное и танцевально шоу.

Вы погрузитесь в арабскую сказку, завораживающие ритмы восточных танцев и причудливые истории о Древнем Египте, увлекательно проведете вечер и сделаете красивые фотографии.
Шоу «1001 ночь» в Шарм-эль-Шейхе
Шоу «1001 ночь» в Шарм-эль-Шейхе
Шоу «1001 ночь» в Шарм-эль-Шейхе
Шоу «1001 ночь» в Шарм-эль-Шейхе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет

Атмосфера арабского Востока

Если Вы хотите провести один из вечеров в Шарм-эль-Шейхе, погрузившись в арабскую сказку, в завораживающие ритмы восточных танцев и причудливые истории о Древнем Египте, рекомендуем посетить шоу «1001 ночь».
Представление проходит в «Альф Лейла Ва Лейла» – торгово-развлекательном комплексе, построенном в стиле сказочного дворца восточного владыки, наполненного колоритом и духом восточной сказки.
Здесь Вы сможете погрузиться в загадки древности, атмосферу национальных мелодий и ритмов арабского Востока, увлекательно провести вечер и сделать красивые фотографии.
Программа представления
Шоу «1001 ночь» состоит из двух частей – Лазерной и Танцевальной.
Лазерное шоу вначале повествует об истории Древнего Египта, воссоздавая лазерные макеты великих памятников древности. Повествование проходит на нескольких языках, в том числе и на русском.
Никакая сказка не обходится без истории о вечной любви, наше шоу не исключение. Зрителю будет представлена история юноши Махмуда и его невесты Лейлы. Иллюстрируют приключения влюбленной пары акробаты на лошадях, национальные арабские танцы и, конечно же, световые эффекты.
Танцевальная часть шоу проходит в другом зале, где круглая сцена окружена столиками и диванчиками, где зрители могут удобно расположиться и под вкус кальяна и напитков насладится танцами Египта. Вы увидите знаменитый танец суфийских Дервишей (причудливое, почти мистическое кружение, сродни медитации), танцы на барабанах, танец живота, приправленные юмористическими номерами.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер,
  • услуги русскоговорящего гида,
  • входные билеты.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • напитки.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • трансфер
  • услуги русскоговорящего гида
  • входные билеты.
Что не входит?
  • напитки.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, выезд 20:30, возвращение в 00:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, выезд 20:30, возвращение в 00:30

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