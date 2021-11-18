Ежедневно, выезд 20:30, возвращение в 00:30

Что вас ждет

Атмосфера арабского Востока

Если Вы хотите провести один из вечеров в Шарм-эль-Шейхе, погрузившись в арабскую сказку, в завораживающие ритмы восточных танцев и причудливые истории о Древнем Египте, рекомендуем посетить шоу «1001 ночь».

Представление проходит в «Альф Лейла Ва Лейла» – торгово-развлекательном комплексе, построенном в стиле сказочного дворца восточного владыки, наполненного колоритом и духом восточной сказки.

Здесь Вы сможете погрузиться в загадки древности, атмосферу национальных мелодий и ритмов арабского Востока, увлекательно провести вечер и сделать красивые фотографии.

Программа представления

Шоу «1001 ночь» состоит из двух частей – Лазерной и Танцевальной.

Лазерное шоу вначале повествует об истории Древнего Египта, воссоздавая лазерные макеты великих памятников древности. Повествование проходит на нескольких языках, в том числе и на русском.

Никакая сказка не обходится без истории о вечной любви, наше шоу не исключение. Зрителю будет представлена история юноши Махмуда и его невесты Лейлы. Иллюстрируют приключения влюбленной пары акробаты на лошадях, национальные арабские танцы и, конечно же, световые эффекты.

Танцевальная часть шоу проходит в другом зале, где круглая сцена окружена столиками и диванчиками, где зрители могут удобно расположиться и под вкус кальяна и напитков насладится танцами Египта. Вы увидите знаменитый танец суфийских Дервишей (причудливое, почти мистическое кружение, сродни медитации), танцы на барабанах, танец живота, приправленные юмористическими номерами.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

трансфер,

услуги русскоговорящего гида,

входные билеты.

Туристы оплачивают самостоятельно: