Надежда К. проводит ещё 6 экскурсий

Интересное представление для детей и взрослых с участием опытных дрессировщиков. Даже если Вы уже были на подобных представлениях, удивительные трюки дельфинов 🐬 по имени Степа, Стеша, Стивен и Маша не оставят Вас равнодушными.

На территории дельфинария расположен магазин, где можно приобрести различные тематические сувениры 🎁 окончании выступления желающие смогут сфотографироваться с дельфинами на память.

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