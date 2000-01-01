Обязательно примите участие в одном из лучших сафари Синая!

Вас ожидает:

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Выезд из отелей начиная с 07:00, в зависимости от нахождения отеля.

Первая остановка в районе Трёх бассейнов для снорклинга; плаваем и наслаждаемся морем, солнцем и подводным миром.

Далее добираемся до станции квадроциклов. Вначале проводится инструктаж с нашими опытными водителями. Катаемся на квадроцикле около 40 минут вдоль побережья.

В нашу экскурсию также включено катание на верблюдах вдоль моря около 10 минут;

Далее нас ожидает вкусный и сытный обед. А после мы поедем на джип-сафари до каньона Эль Салама, где нас ждет пешая прогулка по каньону на протяжении часа.

На обратном пути нас ждет остановка в Дахабе и после наш кофортный трансфер доставит вас в отель

Возврат к 17:00-17:30.

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