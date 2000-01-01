Супер-сафари 5 в 1 из Шарм Эль Шейха

Первая остановка в районе Трёх бассейнов для снорклинга; плаваем и наслаждаемся морем, солнцем и...

Первая остановка в районе Трёх бассейнов для снорклинга; плаваем и наслаждаемся морем, солнцем и подводным миром. Далее добираемся до станции квадроциклов.

Катаемся на квадроцикле около 40 минут вдоль побережья.

В нашу экскурсию также включено катание на верблюдах, джип-сафари и прогулка по каньону Эль Салама.
Супер-сафари 5 в 1 из Шарм Эль Шейха
Супер-сафари 5 в 1 из Шарм Эль Шейха
Супер-сафари 5 в 1 из Шарм Эль Шейха
Супер-сафари 5 в 1 из Шарм Эль Шейха
Супер-сафари 5 в 1 из Шарм Эль Шейха
Супер-сафари 5 в 1 из Шарм Эль Шейха

Что вы увидите 🤩

  • Каньон Салама
  • Три бассейна
  • Дахаб
Обязательно примите участие в одном из лучших сафари Синая!

Вас ожидает:

    Выезд из отелей начиная с 07:00, в зависимости от нахождения отеля.
    Первая остановка в районе Трёх бассейнов для снорклинга; плаваем и наслаждаемся морем, солнцем и подводным миром.
    Далее добираемся до станции квадроциклов. Вначале проводится инструктаж с нашими опытными водителями. Катаемся на квадроцикле около 40 минут вдоль побережья.
    В нашу экскурсию также включено катание на верблюдах вдоль моря около 10 минут;
    Далее нас ожидает вкусный и сытный обед. А после мы поедем на джип-сафари до каньона Эль Салама, где нас ждет пешая прогулка по каньону на протяжении часа.
    На обратном пути нас ждет остановка в Дахабе и после наш кофортный трансфер доставит вас в отель
    Возврат к 17:00-17:30.

    Цены на экскурсию

    Для группы 5-10 человек
    Взрослый (8+)
    $50
    Детский (5-8)
    $25

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • транспортное обслуживание
    • катание на верблюде
    • катание на квадроциклах
    • русскоговорящий гид
    • обед.
    Что не входит
    • напитки во время экскурсии
    • прокат оборудования для снорклинга (маска 2$, ласты 3$, жилет 4$, термокостюм 5$)
    • личные расходы
    • фото и видео материалы, сделанные фотографом.
    Где начинаем и завершаем
    Начало: забрать из отеля на автобусе
    Завершение: Обратно в Шарм на автобусе.
    Важная информация
    • Необходимо взять с собой:
    • купальные принадлежности, коралки, головной убор, крем, арафатки, солнцезащитные очки
    • пляжное полотенце
    • напитки
    • паспорта
    • удобную одежду и обувь.
    • ‼️За видео и фотосъёмку, а также своевременность доставки дисков в отель, договаривайтесь на месте, я ответственности не несу.
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    ежедневно

    Sun T.
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