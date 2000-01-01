Первая остановка в районе Трёх бассейнов для снорклинга; плаваем и наслаждаемся морем, солнцем и...
Первая остановка в районе Трёх бассейнов для снорклинга; плаваем и наслаждаемся морем, солнцем и подводным миром. Далее добираемся до станции квадроциклов.
Катаемся на квадроцикле около 40 минут вдоль побережья.
В нашу экскурсию также включено катание на верблюдах, джип-сафари и прогулка по каньону Эль Салама.
Катаемся на квадроцикле около 40 минут вдоль побережья.
В нашу экскурсию также включено катание на верблюдах, джип-сафари и прогулка по каньону Эль Салама.
Что вы увидите 🤩
- Каньон Салама
- Три бассейна
- Дахаб
Обязательно примите участие в одном из лучших сафари Синая!
Вас ожидает:
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Выезд из отелей начиная с 07:00, в зависимости от нахождения отеля.
Первая остановка в районе Трёх бассейнов для снорклинга; плаваем и наслаждаемся морем, солнцем и подводным миром.
Далее добираемся до станции квадроциклов. Вначале проводится инструктаж с нашими опытными водителями. Катаемся на квадроцикле около 40 минут вдоль побережья.
В нашу экскурсию также включено катание на верблюдах вдоль моря около 10 минут;
Далее нас ожидает вкусный и сытный обед. А после мы поедем на джип-сафари до каньона Эль Салама, где нас ждет пешая прогулка по каньону на протяжении часа.
На обратном пути нас ждет остановка в Дахабе и после наш кофортный трансфер доставит вас в отель
Возврат к 17:00-17:30.
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Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- транспортное обслуживание
- катание на верблюде
- катание на квадроциклах
- русскоговорящий гид
- обед.
- Что не входит
- напитки во время экскурсии
- прокат оборудования для снорклинга (маска 2$, ласты 3$, жилет 4$, термокостюм 5$)
- личные расходы
- фото и видео материалы, сделанные фотографом.
- Где начинаем и завершаем
- Начало: забрать из отеля на автобусеЗавершение: Обратно в Шарм на автобусе.
- Важная информация
- Необходимо взять с собой:
- купальные принадлежности, коралки, головной убор, крем, арафатки, солнцезащитные очки
- пляжное полотенце
- напитки
- паспорта
- удобную одежду и обувь.
- ⠀
- ‼️За видео и фотосъёмку, а также своевременность доставки дисков в отель, договаривайтесь на месте, я ответственности не несу.
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
ежедневно
Sun T.
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