Супер-сафари с шоу и ужином в Шарм-эль-Шейхе

Индивидуальная экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Друзья, приглашаем вас на уникальное приключение — супер-сафари с шоу и ужином в Шарм-эль-Шейхе! Отправимся в захватывающую поездку-сафари на закате, погрузимся в увлекательные представления и насладимся вкуснейшим ужином под открытым небом. Присоединяйтесь к нам и создайте воспоминания, наполненные яркими впечатлениями!
Супер-сафари с шоу и ужином в Шарм-эль-Шейхе
Супер-сафари с шоу и ужином в Шарм-эль-Шейхе
Супер-сафари с шоу и ужином в Шарм-эль-Шейхе
Ближайшие даты:
30
янв
31
янв
1
фев
2
фев
3
фев
4
фев
5
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Деревня бедуинов
  • Просторы пустыни
  • Шоу с ужином

Описание

Приглашаем вас каждый вечер на захватывающий приключенческий тур с 18:00! Программа, наполненная яркими моментами, ожидает вас в течение 2,5-3 часов. Программа:• Трансфер из вашей гостиницы — наш комфортабельный трансфер заберет вас у порога вашей гостиницы.
  • Инструктаж по вождению квадроцикла — перед тем как начать вождение, вы получите подробные инструкции.
  • Сафари до бедуинов — погрузитесь в приключение, проехав на квадроциклах до бедуинского лагеря.
  • Угощение чаем и круг на верблюде — почувствуйте атмосферу гостеприимства, наслаждаясь бедуинским чаем и короткой поездкой на верблюде.
  • Ужин и шоу — насладитесь аутентичным ужином под открытым небом, погрузившись в увлекательное шоу.
  • Возвращение на квадроцикле — после вечернего приключения, вас ждет возвращение на квадроциклах, чтобы закончить этот захватывающий день. Присоединяйтесь к нам, чтобы создать воспоминания, полные атмосферных и ярких впечатлений!

Каждый день с 18:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Шоу с ужином
  • Поездка на квадроциклах
Что не входит
  • Вода и напитки
Место начала и завершения?
Ваша гостиница (шлагбаум)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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