Друзья, приглашаем вас на уникальное приключение — супер-сафари с шоу и ужином в Шарм-эль-Шейхе! Отправимся в захватывающую поездку-сафари на закате, погрузимся в увлекательные представления и насладимся вкуснейшим ужином под открытым небом. Присоединяйтесь к нам и создайте воспоминания, наполненные яркими впечатлениями!
Ближайшие даты:
30
янв
янв
31
янв
янв
1
фев
фев
2
фев
фев
3
фев
фев
4
фев
фев
5
фев
фев
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Деревня бедуинов
- Просторы пустыни
- Шоу с ужином
Описание
Приглашаем вас каждый вечер на захватывающий приключенческий тур с 18:00! Программа, наполненная яркими моментами, ожидает вас в течение 2,5-3 часов. Программа:• Трансфер из вашей гостиницы — наш комфортабельный трансфер заберет вас у порога вашей гостиницы.
- Инструктаж по вождению квадроцикла — перед тем как начать вождение, вы получите подробные инструкции.
- Сафари до бедуинов — погрузитесь в приключение, проехав на квадроциклах до бедуинского лагеря.
- Угощение чаем и круг на верблюде — почувствуйте атмосферу гостеприимства, наслаждаясь бедуинским чаем и короткой поездкой на верблюде.
- Ужин и шоу — насладитесь аутентичным ужином под открытым небом, погрузившись в увлекательное шоу.
- Возвращение на квадроцикле — после вечернего приключения, вас ждет возвращение на квадроциклах, чтобы закончить этот захватывающий день. Присоединяйтесь к нам, чтобы создать воспоминания, полные атмосферных и ярких впечатлений!
Каждый день с 18:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Шоу с ужином
- Поездка на квадроциклах
- Что не входит
- Вода и напитки
- Место начала и завершения?
- Ваша гостиница (шлагбаум)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день с 18:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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