Надежда К. проводит ещё 5 экскурсий

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Трансфер из аэропорта — для группы до 48 человек (Шарм-Эль-Шейх, Египет)

Надежда К.
Надежда К. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Встречаем в аэропорту и кратчайшим путём доставим в отель 🏨 Шарм-Эль-Шейха.
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  • 👥Групповая
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $70 за человека

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Трансфер из аэропорта — для группы до 48 человек (Шарм-Эль-Шейх, Египет)
Трансфер из аэропорта — для группы до 48 человек (Шарм-Эль-Шейх, Египет)
Надёжно и с комфортомУважаемые соотечественники! Если вы прилетаете на отдых большой веселой компанией, или с маленькими детками, или просто хотите быстро и комфортно доехать до своего отеля, не дожидаясь всех остальных туристов, которые прибыли вашим рейсом, и не кружась полтора-два часа по городу, заезжая во все отели, то закажите индивидуальный трансфер. Приедем вовремя, довезём быстро и безопасно!

Особенности:

  • Для группы до 48 человек;
  • Встретим Вас в аэропорту и кратчайшим путем доставим в отель;
  • Имеется лицензия.
Что входит
  • Трансфер из аэропорта в Шарм-Эль-Шейх
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 Sharm el-Sheikh
Трансфер из аэропорта — для группы до 48 человек (Шарм-Эль-Шейх, Египет)
Трансфер из аэропорта — для группы до 48 человек (Шарм-Эль-Шейх, Египет)
Трансфер из аэропорта — для группы до 48 человек (Шарм-Эль-Шейх, Египет)
Трансфер из аэропорта — для группы до 48 человек (Шарм-Эль-Шейх, Египет)
Трансфер из аэропорта — для группы до 48 человек (Шарм-Эль-Шейх, Египет)

Выберите дату для поездки

  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Надежда К.
Надежда К.
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