Надежда К. проводит ещё 6 экскурсий

Надёжно и с комфортомУважаемые соотечественники! Если вы прилетаете на отдых большой веселой компанией, или с маленькими детками, или просто хотите быстро и комфортно доехать до своего отеля, не дожидаясь всех остальных туристов, которые прибыли вашим рейсом, и не кружась полтора-два часа по городу, заезжая во все отели, то закажите индивидуальный трансфер. Приедем вовремя, довезём быстро и безопасно!
Особенности:
Для группы до 4 человек;
Встретим Вас в аэропорту и кратчайшим путем доставим в отель;
Имеется лицензия.
Что входит
Трансфер из аэропорта в Шарм-Эль-Шейх
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 Sharm el-Sheikh
Выберите дату для поездки
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Надежда К.
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