Надежда К. проводит ещё 6 экскурсий

Надёжно и с комфортомУважаемые соотечественники! Если вы прилетаете на отдых большой веселой компанией, или с маленькими детками, или просто хотите быстро и комфортно доехать до своего отеля, не дожидаясь всех остальных туристов, которые прибыли вашим рейсом, и не кружась полтора-два часа по городу, заезжая во все отели, то закажите индивидуальный трансфер. Приедем вовремя, довезём быстро и безопасно!

Особенности: