Саид С.
Саид С. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Экскурсия ⛳ в Луксор не уступает по популярности экскурсии 🧭 в Каир и Александрию, потому что именно здесь, в Луксоре, зарождалась современная цивилизация.

Прогуливаясь по улицам древней столицы ⭐️, созерцая памятники прошлого, вы перенесётесь во времена фараонов, сможете не только представить в воображении, но и своими руками прикоснуться к тысячелетней истории 📖.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 16 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $190 за человека

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В Луксор самолётом
В Луксор самолётом

Что вы увидите

  • Карнакский храм
  • «Город мёртвых»
  • колоссы Мемнона
  • Долина Цариц
  • Храм Хатшепсут
  • Алебастровая фабрика
  • музей Папируса
Луксор — настоящая жемчужина Египта
Луксор — это город-музей, притягивающий ценителей истории 📖 со всего мира. Именно здесь располагалась древнеегипетская столица ⭐️ — Фивы. Нил разделил Луксор на две половины. В первой (в «городе живых») расположены два монументальных храма — Карнакский и Луксорский, а также музеи 🖼 мумификации и истории. Во второй («городе мёртвых») — находятся колоссы Мемнона, Долина Цариц, храмы Хатшепсут, фараонов Рамзеса II и Рамзеса III.
К сожалению, однодневная экскурсия ⛳ в Луксор даёт мало времени для осмотра всех достопримечательностей 🏛️, поэтому посетить удастся только основные из них. Быть может, именно Вы найдёте то, что было сокрыто от глаз людей тысячи лет. Но даже если Вам не удастся стать первооткрывателем, экскурсия в Луксор всё равно подарит Вам массу удовольствия и незабываемых впечатлений.
Что вас ждёт
Экскурсия в Луксор начинается рано утром.
Экскурсия в Луксор начинается с посещения Карнакского храма, который по праву можно назвать величайшим памятником Египта. Нет смысла описывать его величественность и красоту — это попросту невозможно. Чтобы оценить всю мощь этого монументального сооружения, крупнейшего культового комплекса в мире, строительство которого не останавливалось в течение двух тысяч лет, его надо увидеть воочию.
После осмотра храма экскурсия направляется в западную часть древнеегипетской столицы — «город мертвых». Для этого Вы на лодках пересечете Нил — одну из двух величайших по протяжённости рек в мире.
В «городе мертвых» Вы осмотрите колоссы Мемнона — две огромные статуи, высота которых составляет по двадцать метров, а вес — по семьсот тонн. Более трёх тысяч лет эти гиганты изваянные из камня, безмолвно восседали на своих постаментах, предваряя вход в ныне разрушенных погребальный храм Аменхотепа III.
Хотя о безмолвии говорить не следует. После сильного землетрясения, случившегося в далеком 27 году н. э., пострадала правая статуя — у неё откололась верхняя часть. С тех пор от уцелевшей части на рассвете стал раздаваться звук, напоминающий голос человека. После этого колосс Мемнона стал излюбленным местом паломников, желающих услышать «низвергнутого бога».
Затем гид отведёт Вас в Долину Цариц, где находятся более 79 роскошно оформленных гробниц. Экскурсия в Долину Цариц пользуется особой популярностью у туристов во многом за счёт посещения храма Хатшепсут. Этот уникальный памятник архитектуры, изваянный прямо в скале и украшенный статуями и изображениями из жизни царицы, будоражит воображение любого человека. Один только этот храм стоит того, чтобы побывать в Луксоре.
Экскурсия в Луксор заканчивается посещением Алебастровой фабрики, где Вы сможете не только увидеть восхитительные по своей красоте статуэтки и сувениры 🎁, но и купить их, а также экскурсией в музей Папируса, в котором Вы узнаете о процессе изготовления папируса.
Что входит
  • Перелет
  • услуги гида
  • питание
  • входные билеты
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
В Луксор самолётом
В Луксор самолётом
В Луксор самолётом
В Луксор самолётом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Саид С.
Саид С.
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