Луксор — настоящая жемчужина Египта

Луксор — это город-музей, притягивающий ценителей истории 📖 со всего мира. Именно здесь располагалась древнеегипетская столица ⭐️ — Фивы. Нил разделил Луксор на две половины. В первой (в «городе живых») расположены два монументальных храма — Карнакский и Луксорский, а также музеи 🖼 мумификации и истории. Во второй («городе мёртвых») — находятся колоссы Мемнона, Долина Цариц, храмы Хатшепсут, фараонов Рамзеса II и Рамзеса III.

К сожалению, однодневная экскурсия ⛳ в Луксор даёт мало времени для осмотра всех достопримечательностей 🏛️, поэтому посетить удастся только основные из них. Быть может, именно Вы найдёте то, что было сокрыто от глаз людей тысячи лет. Но даже если Вам не удастся стать первооткрывателем, экскурсия в Луксор всё равно подарит Вам массу удовольствия и незабываемых впечатлений.

Что вас ждёт

Экскурсия в Луксор начинается рано утром.

Экскурсия в Луксор начинается с посещения Карнакского храма, который по праву можно назвать величайшим памятником Египта. Нет смысла описывать его величественность и красоту — это попросту невозможно. Чтобы оценить всю мощь этого монументального сооружения, крупнейшего культового комплекса в мире, строительство которого не останавливалось в течение двух тысяч лет, его надо увидеть воочию.

После осмотра храма экскурсия направляется в западную часть древнеегипетской столицы — «город мертвых». Для этого Вы на лодках пересечете Нил — одну из двух величайших по протяжённости рек в мире.

В «городе мертвых» Вы осмотрите колоссы Мемнона — две огромные статуи, высота которых составляет по двадцать метров, а вес — по семьсот тонн. Более трёх тысяч лет эти гиганты изваянные из камня, безмолвно восседали на своих постаментах, предваряя вход в ныне разрушенных погребальный храм Аменхотепа III.

Хотя о безмолвии говорить не следует. После сильного землетрясения, случившегося в далеком 27 году н. э., пострадала правая статуя — у неё откололась верхняя часть. С тех пор от уцелевшей части на рассвете стал раздаваться звук, напоминающий голос человека. После этого колосс Мемнона стал излюбленным местом паломников, желающих услышать «низвергнутого бога».

Затем гид отведёт Вас в Долину Цариц, где находятся более 79 роскошно оформленных гробниц. Экскурсия в Долину Цариц пользуется особой популярностью у туристов во многом за счёт посещения храма Хатшепсут. Этот уникальный памятник архитектуры, изваянный прямо в скале и украшенный статуями и изображениями из жизни царицы, будоражит воображение любого человека. Один только этот храм стоит того, чтобы побывать в Луксоре.

Экскурсия в Луксор заканчивается посещением Алебастровой фабрики, где Вы сможете не только увидеть восхитительные по своей красоте статуэтки и сувениры 🎁, но и купить их, а также экскурсией в музей Папируса, в котором Вы узнаете о процессе изготовления папируса.