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В Рас-Мохаммед на автобусе

Diaa M.
Diaa M. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Вас ожидает удивительное путешествие в заповедник Рас-Мохаммед на автобусе 🚌.

Это отличная возможность прогуляться 👣 по первому заповеднику Египта, полюбоваться природой пустыни и её уникальными обитателями, посмотреть на мангровые деревья 🌳, увидеть волшебное озеро, где можно поплавать и загадать желание, увидеть разломы в земной коре, происходящих от землетрясения, а в конце путешествия поплавать среди самых красивых 🤩 коралловый рифов Красного моря 🌊.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • $16 за человека

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В Рас-Мохаммед на автобусе
В Рас-Мохаммед на автобусе

Что вы увидите

  • Национальный парк Рас-Мохаммед
  • «Ворота Аллаха»
  • Озеро Желаний
  • Мангровые рощи
Национальный парк 🌳 Рас-Мохаммед считается первым национальным парком Египта и одним из самых живописных мест на всём Красном море 🌊, его южная часть входит в десятку лучших в мире пляжей для подводного плавания. Его площадь около 260 000 и представляют собой сказочные леса из твёрдых и мягких кораллов, ставшие местом обитания множества коралловых рыб (групер, амфитрион-клоун, рыба-попугай, ёж-рыба и другие), а также морских лилий, морских звезд, морских ежей и других подводных жителей тёплых морей. Большинство их проникли в эти воды еще 5 млн лет назад и развились здесь в совершенно уникальные виды. Ключевые моменты экскурсии:• Трансфер в обе стороны в автобусе 🚌 с кондиционером;
  • Побывать в Национальном парке Рас-Мохаммед и посетить «Ворота Шарма»;
  • Прогуляться по мангровым рощам;
  • Искупаться в Озере Желаний;
  • Увидеть разлом, произошедший от землетрясения;
  • Поплавать с масками и ластами в заповеднике Рас Мохаммеда;
  • Насладиться подводным миром в заповеднике Рас Мохаммеда;Что вас ожидает:Первая остановка — «Ворота Шарма». Будет интересно посмотреть и сфотографировать знаменитые Ворота Шарма (Ворота Аллаха), через которые вам предстоит пройти, чтобы попасть в заповедник.
  • Вторая остановка — посещение рощи мангровых деревьев, единственные в мире деревья, которые способные опреснять солёную воду. Полюбуетесь стойкими мангровыми деревьями, понаблюдаете за белыми цаплями и юркими маленькими крабиками.
  • Третья остановка — Озеро Желаний и разлом земной коры. Вы сможете поплавать в солёной воде озера, его состав насыщен солью так же, как и воды знаменитого Мёртвого моря. Посмотрите на тектонические разломы, образовавшиеся в земной коре во время землетрясений.
  • Четвёртая остановка — в бухте, где вы сможете насладиться подводным миром Рас Мохаммеда во время снорклинга. Важная информацияВозьмите с собой: паспорт, снаряжение для подводного плавания — гидрокостюмы (можно взять в прокат), головной убор, купальный костюм, полотенце, солнцезащитные средства, средства личной гигиены, солнцезащитные очки.
Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Входные билеты в заповедник
  • Посещение «Ворот Аллаха»
  • Посещение мангровых рощ
  • Плаванье в Озере Желаний
  • Посещение разлома, произошедший от землетрясения
  • Плавание с масками и ластами в заповеднике Рас Мохаммеда
  • Русскоговорящий гид
  • Все платы и налоги.
Что не входит
  • Чаевые
  • Оборудование для водного плавания (маски, трубки, ласты и жилеты) — 2$ за 1 предмет
  • Личные расходы
  • Фото и видео-съемка.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
В Рас-Мохаммед на автобусе
В Рас-Мохаммед на автобусе
В Рас-Мохаммед на автобусе
В Рас-Мохаммед на автобусе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Diaa M.
Diaa M.
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