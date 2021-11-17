Ежедневно, выезд 17:30, возвращение в 22:00

Вечер на VIP яхте Sina dream из Шарм-эль-Шейха

Мы приглашаем Вас провести романтический вечер на VIP яхте Sina dream

Мы приглашаем Вас провести романтический вечер на VIP яхте Sina dream.

Мы организуем для вас вкуснейший ужин из морепродуктов и шоу- программу.

Под ритмы восточной музыки артисты исполнят для Вас танец живота, тануру, а также акробатические номера и многое другое.
Вечер на VIP яхте Sina dream из Шарм-эль-Шейха
Вечер на VIP яхте Sina dream из Шарм-эль-Шейха
Вечер на VIP яхте Sina dream из Шарм-эль-Шейха
Вечер на VIP яхте Sina dream из Шарм-эль-Шейха
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

Мы приглашаем Вас провести романтический вечер на VIP яхте Sina dream Шарм-эль-Шейха — парусном судне повышенной комфортности, стилизованным под пиратскую шхуну.
Программа вечера включает вкуснейший ужин из морепродуктов и шоу- программу. Под ритмы восточной музыки артисты исполнят для Вас танец живота, тануру (мужской танец с юбками), а также акробатические номера и многое другое.
Вариант вечерней программы станет прекрасной возможностью отметить День рождение или годовщину. В таком случае артисты красиво поздравят виновников торжества и подарят торт с горящими свечами.

Ваш комфорт на яхте

Верхняя палуба яхты оборудована всем для отдыха на открытом воздухе — удобными лежаками, креслами. Также здесь есть плетеные качели, на которых можно «полетать» над морем. На нижней палубе яхты в вашем распоряжении удобные каюты.
Важно знать

Возьмите с собой:

  • паспорт или его копию,
  • фото и видео аппаратуру.

В стоимость экскурсии включено:

  • автобус с кондиционером,
  • шоу-программа,
  • ужин из морепродуктов и безалкогольные напитки.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • алкогольные напитки.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • автобус с кондиционером
  • шоу-программа
  • ужин из морепродуктов и безалкогольные напитки.
Что не входит?
  • алкогольные напитки.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, выезд 17:30, возвращение в 22:00
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, выезд 17:30, возвращение в 22:00

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