Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет
Мы приглашаем Вас провести романтический вечер на VIP яхте Sina dream Шарм-эль-Шейха — парусном судне повышенной комфортности, стилизованным под пиратскую шхуну.
Программа вечера включает вкуснейший ужин из морепродуктов и шоу- программу. Под ритмы восточной музыки артисты исполнят для Вас танец живота, тануру (мужской танец с юбками), а также акробатические номера и многое другое.
Вариант вечерней программы станет прекрасной возможностью отметить День рождение или годовщину. В таком случае артисты красиво поздравят виновников торжества и подарят торт с горящими свечами.
Ваш комфорт на яхте
Верхняя палуба яхты оборудована всем для отдыха на открытом воздухе — удобными лежаками, креслами. Также здесь есть плетеные качели, на которых можно «полетать» над морем. На нижней палубе яхты в вашем распоряжении удобные каюты.
Важно знать
Возьмите с собой:
паспорт или его копию,
фото и видео аппаратуру.
В стоимость экскурсии включено:
автобус с кондиционером,
шоу-программа,
ужин из морепродуктов и безалкогольные напитки.
Туристы оплачивают самостоятельно:
алкогольные напитки.
Ответы на вопросы
Что входит?
автобус с кондиционером
шоу-программа
ужин из морепродуктов и безалкогольные напитки.
Что не входит?
алкогольные напитки.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, выезд 17:30, возвращение в 22:00
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно, выезд 17:30, возвращение в 22:00
MaroTours
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