Ежедневно, выезд 17:30, возвращение в 22:00

Что вас ждет

Мы приглашаем Вас провести романтический вечер на VIP яхте Sina dream Шарм-эль-Шейха — парусном судне повышенной комфортности, стилизованным под пиратскую шхуну.

Программа вечера включает вкуснейший ужин из морепродуктов и шоу- программу. Под ритмы восточной музыки артисты исполнят для Вас танец живота, тануру (мужской танец с юбками), а также акробатические номера и многое другое.

Вариант вечерней программы станет прекрасной возможностью отметить День рождение или годовщину. В таком случае артисты красиво поздравят виновников торжества и подарят торт с горящими свечами.

Ваш комфорт на яхте

Верхняя палуба яхты оборудована всем для отдыха на открытом воздухе — удобными лежаками, креслами. Также здесь есть плетеные качели, на которых можно «полетать» над морем. На нижней палубе яхты в вашем распоряжении удобные каюты.

Важно знать

Возьмите с собой:

паспорт или его копию,

фото и видео аппаратуру.

В стоимость экскурсии включено:

автобус с кондиционером,

шоу-программа,

ужин из морепродуктов и безалкогольные напитки.

Туристы оплачивают самостоятельно: