Что вас ожидает
Приключении на фантастическом Синае
Все локации находятся в глубине полуострова, где нет дорог, поэтому путешествовать по пустыне мы будем на открытом джипе в сопровождении настоящего бедуина. Покорим пески и камни, проедем меж гор и увидим самое интересное:
- Некрополь с захоронениями, которые старше пирамид — следы первых людей на Синае. Считается, что они относятся к цивилизации набатеев, построивших легендарную Петру.
- Скалу Дракона. Мы поднимемся по бархану к «глазу» мифического создания.
- Необычные фото-локации: припаркованный в пустыне ретро-джип и раздвоенную скалу, похожую на каньон.
- Крупнейший бархан Синайского полуострова на вершине горы.
Выехав из пустыни, на обратном пути навестим Дахаб, город дайверов и виндсерферов. Пообедаем в кафе на набережной с качелями, а затем у вас будет свободное время (около часа) — я подскажу, куда сходить и что посмотреть.
О Египте древнем и современном
Я открою вам хроники древних цивилизаций Синая, историю Дахаба и Красного моря. Кроме того, объясню здешние природные особенности и поделюсь знаниями о жизни египтян сегодня — от традиций до национальных блюд.
✔ Никаких магазинов и лишних заездов, только экскурсионная программа
✔ Никаких скрытых расходов или изменений в названиях локаций
Организационные детали
- На экскурсии с вами будут два гида: я или моя коллега и гид-египтянин
- Едем на комфортабельном микроавтобусе примерно 1, 5 часа. В пустыне пересаживаемся на открытый джип (за рулем местный житель-бедуин). Затем снова едем на микроавтобусе с остановкой в Дахабе и возвращаемся в Шарм-эль-Шейх.
- Обед включен в стоимость (кроме напитков)
- Начало экскурсии у вашего отеля в 07:30-08:00, возвращение в отель к 18:00 (могут быть задержки)
- Оплата на месте в долларах