Завораживающая красота и тайны пустыни

Узнать другой Египет, исследуя Синай с гидом и бедуином

Это путешествие для тех, кто хочет красоты до дрожи! Оно не про пакетный туристический Египет с заездами в магазины — но про пустынные пейзажи и древние предания.

Вы поразитесь разнообразию синайских ландшафтов: увидите скалу Дракон, расщелины в скалах, пещеры и барханы.

Попутно погрузитесь в историю берегов Красного моря и сделаете яркие фото.
Завораживающая красота и тайны пустыни
Завораживающая красота и тайны пустыни
Завораживающая красота и тайны пустыни
Завораживающая красота и тайны пустыни
Завораживающая красота и тайны пустыни
Завораживающая красота и тайны пустыни
Завораживающая красота и тайны пустыни
Завораживающая красота и тайны пустыни
Завораживающая красота и тайны пустыни

Что вас ожидает

Приключении на фантастическом Синае

Все локации находятся в глубине полуострова, где нет дорог, поэтому путешествовать по пустыне мы будем на открытом джипе в сопровождении настоящего бедуина. Покорим пески и камни, проедем меж гор и увидим самое интересное:

  • Некрополь с захоронениями, которые старше пирамид — следы первых людей на Синае. Считается, что они относятся к цивилизации набатеев, построивших легендарную Петру.
  • Скалу Дракона. Мы поднимемся по бархану к «глазу» мифического создания.
  • Необычные фото-локации: припаркованный в пустыне ретро-джип и раздвоенную скалу, похожую на каньон.
  • Крупнейший бархан Синайского полуострова на вершине горы.

Выехав из пустыни, на обратном пути навестим Дахаб, город дайверов и виндсерферов. Пообедаем в кафе на набережной с качелями, а затем у вас будет свободное время (около часа) — я подскажу, куда сходить и что посмотреть.

О Египте древнем и современном

Я открою вам хроники древних цивилизаций Синая, историю Дахаба и Красного моря. Кроме того, объясню здешние природные особенности и поделюсь знаниями о жизни египтян сегодня — от традиций до национальных блюд.

✔ Никаких магазинов и лишних заездов, только экскурсионная программа
✔ Никаких скрытых расходов или изменений в названиях локаций

Организационные детали

  • На экскурсии с вами будут два гида: я или моя коллега и гид-египтянин
  • Едем на комфортабельном микроавтобусе примерно 1, 5 часа. В пустыне пересаживаемся на открытый джип (за рулем местный житель-бедуин). Затем снова едем на микроавтобусе с остановкой в Дахабе и возвращаемся в Шарм-эль-Шейх.
  • Обед включен в стоимость (кроме напитков)
  • Начало экскурсии у вашего отеля в 07:30-08:00, возвращение в отель к 18:00 (могут быть задержки)
  • Оплата на месте в долларах

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Елена
Елена
Здравствуйте, меня зовут Лена. Я занимаюсь нестандартными направлениями по Синаю и Египту. У меня вы можете найти индивидуальные или корпоративные туры для вашей компании. Эксклюзивные направления. Я помогу вашей компании или организации спланировать и провести незабываемый отпуск. Покажу другой Египет, который вас удивит. Я называю локации своими именами, не придумываю им красивые названия. До встречи!
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