Что вас ожидает

Приключении на фантастическом Синае

Все локации находятся в глубине полуострова, где нет дорог, поэтому путешествовать по пустыне мы будем на открытом джипе в сопровождении настоящего бедуина. Покорим пески и камни, проедем меж гор и увидим самое интересное:

Некрополь с захоронениями, которые старше пирамид — следы первых людей на Синае. Считается, что они относятся к цивилизации набатеев, построивших легендарную Петру.

Скалу Дракона. Мы поднимемся по бархану к «глазу» мифического создания.

Необычные фото-локации: припаркованный в пустыне ретро-джип и раздвоенную скалу, похожую на каньон.

Крупнейший бархан Синайского полуострова на вершине горы.

Выехав из пустыни, на обратном пути навестим Дахаб, город дайверов и виндсерферов. Пообедаем в кафе на набережной с качелями, а затем у вас будет свободное время (около часа) — я подскажу, куда сходить и что посмотреть.

О Египте древнем и современном

Я открою вам хроники древних цивилизаций Синая, историю Дахаба и Красного моря. Кроме того, объясню здешние природные особенности и поделюсь знаниями о жизни египтян сегодня — от традиций до национальных блюд.

✔ Никаких магазинов и лишних заездов, только экскурсионная программа

✔ Никаких скрытых расходов или изменений в названиях локаций

Организационные детали