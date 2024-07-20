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постах…. это нелегко. Один раз в жизни стоит увидеть пирамиды и Сфинкса. Можно долететь долларов за 350 на самолёте от Шарма за 1 час. Или за 50 на автобусе за 7. Вопрос только насколько жалко лишних долларов. Если все-таки готовы к автобусу, то этот тур хорош настолько насколько это возможно с учётом времени пути. Очень напрягают прилипалы около пирамид. Пытаются навязать услуги фото, верблюдов и тд. А их методы на грани с законом - берут телефон типа сфоткать, а в итоге требуют 10-50 долларов и не отдают телефон, пока им не заплатят. Срывают платок с головы без разрешения "хэй, ты неправильно вязал, я исправить" а дальше та же схема. Действуют через детей - нагло их хватают и сажают на верблюдов, пытаются забрать телефон у детей и тд. Поэтому правило номер 1 и 2- телефон должен быть строго только в ваших руках, дети идут впереди перед вами на расстоянии метра максимум. Отказывайтесь от услуг грубо, не стесняйтесь. Понимают только так. В целом не жалею, что съездила. Гид супер. Был обед в ресторане- шведский стол. Предлагают ужин (шаурма и фри) за 10 баксов. Музей. Нил (за 10 баксов). О папирусе рассказали. За косметикой заехали.