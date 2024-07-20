Популярные туры

Найдено 3 тура в категории «Популярные экскурсии» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $54. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ожившие легенды - Пирамиды Гизы и Сфинкс из Шарм-эль-Шейха
На автобусе
158 отзывов
1 день
Ожившие легенды - Пирамиды Гизы и Сфинкс из Шарм-эль-Шейха
Начало: Ваш отель
Завтра в 00:00
8 авг в 00:00
от $54 за человека
Петра - вечная загадка Иордании
На автобусе
31 отзыв
1 день
Петра - вечная загадка Иордании
Начало: Ваш отель
Завтра в 01:00
10 авг в 01:00
$250 за человека
Древняя Петра: в Иорданию на пароме
На автобусе
На пароме
28 отзывов
1 день
Древняя Петра: в Иорданию на пароме
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Во вторник и пятницу в 23:30
Сегодня в 23:30
9 авг в 23:30
$260 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    20 июля 2024
    Ожившие легенды - Пирамиды Гизы и Сфинкс из Шарм-эль-Шейха
    Экскурсия очень понравилась. Несмотря на сложную дорогу экскурсия прошла супер. Автобус хороший, правда когда ехали в Каир сломался кондиционер, ели
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    доехали. Но на пирамидах его подчинили. И обратный путь прошел хорошо. Ехать очень долго. Вернулись в отель в 3.00 ночи. Но это того стоит. Гид девочка египтянка все подробно рассказывала. Советую это агенство и экскурсию

  • А
    Анна
    18 июля 2024
    Ожившие легенды - Пирамиды Гизы и Сфинкс из Шарм-эль-Шейха
    Экскурсия отличная, один раз в жизни нужно увидеть топ🔝🔝🔝 Организация прекрасная, хотя тут пишут, что мало времени у Пирамид, но дольше
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    двух часов там просто невозможно находиться из-за жары. Хороший ресторан на обед, еда вкусная. Несколько остановок в туалет за весь день, рекомендую не пользоваться туалетом в автобусе, сами потом будете задыхаться…. Но… очень долгая дорога, с учетом ожидания конвоя и т. д. обратно ехали 9 часов. Конечно в описании это указано, нужно быть готовым. Теперь буду всем рекомендовать спутник8, другая фирма нас просто забыла забрать с экскурсии 😖

  • Л
    Лукоянова
    17 июля 2024
    Ожившие легенды - Пирамиды Гизы и Сфинкс из Шарм-эль-Шейха
    Хорошая организация, не было проблем. Автобус туристический с кондиционером и туалетом. Конечно, ехать 7 часов с учётом долгих остановок на
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    постах…. это нелегко. Один раз в жизни стоит увидеть пирамиды и Сфинкса. Можно долететь долларов за 350 на самолёте от Шарма за 1 час. Или за 50 на автобусе за 7. Вопрос только насколько жалко лишних долларов. Если все-таки готовы к автобусу, то этот тур хорош настолько насколько это возможно с учётом времени пути. Очень напрягают прилипалы около пирамид. Пытаются навязать услуги фото, верблюдов и тд. А их методы на грани с законом - берут телефон типа сфоткать, а в итоге требуют 10-50 долларов и не отдают телефон, пока им не заплатят. Срывают платок с головы без разрешения "хэй, ты неправильно вязал, я исправить" а дальше та же схема. Действуют через детей - нагло их хватают и сажают на верблюдов, пытаются забрать телефон у детей и тд. Поэтому правило номер 1 и 2- телефон должен быть строго только в ваших руках, дети идут впереди перед вами на расстоянии метра максимум. Отказывайтесь от услуг грубо, не стесняйтесь. Понимают только так. В целом не жалею, что съездила. Гид супер. Был обед в ресторане- шведский стол. Предлагают ужин (шаурма и фри) за 10 баксов. Музей. Нил (за 10 баксов). О папирусе рассказали. За косметикой заехали.

  • Е
    Екатерина
    14 июня 2024
    Древняя Петра: в Иорданию на пароме
    Замечательная экскурсия, отличная организация, супер гид, рекомендую но только не летом)))) очень жарко
  • Е
    Екатерина
    9 мая 2024
    Древняя Петра: в Иорданию на пароме
    Экскурсия понравилась! Приехать на отдых и побывать еще в Иордании это здорово! По организации нет никаких вопросов, путь не близкий
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    к этому нужно быть готовым, но мы представляли куда едем. Мини автобусы и автобусы комфортные, прохождение границы не слишком долгое и утомительное (по сравнению с израильской). Гид веселый, информации в меру, не утомительно! Большой плюс в том что по сравнению с отельными экскурсиями получается дешевле- на семью из 4х человек на 130 долларов. Спасибо за экскурсию!!!

  • A
    Alex
    18 апреля 2024
    Петра - вечная загадка Иордании
    Всё ок👍
  • Ю
    Юлия
    25 февраля 2024
    Петра - вечная загадка Иордании
    Понравилось всё, гид юморной и достаточно интересно рассказывал про г. Петра. Немного тяжелой показалась поездка, ожидание транспорта

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Популярные экскурсии»

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  1. Ожившие легенды - Пирамиды Гизы и Сфинкс из Шарм-эль-Шейха
  2. Петра - вечная загадка Иордании
  3. Древняя Петра: в Иорданию на пароме
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Петра
Сколько стоит тур в Шарм-Эль-Шейхе в августе 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 тура от 54 до 260. Туристы уже оставили гидам 217 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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