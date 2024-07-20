1 день
Ожившие легенды - Пирамиды Гизы и Сфинкс из Шарм-эль-Шейха
Начало: Ваш отель
Завтра в 00:00
8 авг в 00:00
от $54 за человека
1 день
Петра - вечная загадка Иордании
Начало: Ваш отель
Завтра в 01:00
10 авг в 01:00
$250 за человека
1 день
Древняя Петра: в Иорданию на пароме
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Во вторник и пятницу в 23:30
Сегодня в 23:30
9 авг в 23:30
$260 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина20 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Несмотря на сложную дорогу экскурсия прошла супер. Автобус хороший, правда когда ехали в Каир сломался кондиционер, ели
- ААнна18 июля 2024Экскурсия отличная, один раз в жизни нужно увидеть топ🔝🔝🔝 Организация прекрасная, хотя тут пишут, что мало времени у Пирамид, но дольше
- ЛЛукоянова17 июля 2024Хорошая организация, не было проблем. Автобус туристический с кондиционером и туалетом. Конечно, ехать 7 часов с учётом долгих остановок на
- ЕЕкатерина14 июня 2024Замечательная экскурсия, отличная организация, супер гид, рекомендую но только не летом)))) очень жарко
- ЕЕкатерина9 мая 2024Экскурсия понравилась! Приехать на отдых и побывать еще в Иордании это здорово! По организации нет никаких вопросов, путь не близкий
- AAlex18 апреля 2024Всё ок👍
- ЮЮлия25 февраля 2024Понравилось всё, гид юморной и достаточно интересно рассказывал про г. Петра. Немного тяжелой показалась поездка, ожидание транспорта
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Популярные экскурсии»
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