Каир и Александрия только для вас: автопутешествие с комфортом
Осмотреть Александрийскую библиотеку, восхититься пирамидами Гизы и посетить сады Монтаза
Начало: Шарм-эль-Шейх, точное место - по договорённости, 3...
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$800 за всё до 4 чел.
Из Шарм-эль-Шейха в Каир и Александрию: индивидуальный тур с историком-египтологом
Сделать фото с пирамидами и сфинксом, посетить крепость Кайт-Бей, катакомбы Ком-эль-Шукафа и музей
Начало: Ваш отель в Шарм-эль-Шейхе, 3:00
11 дек в 03:00
12 дек в 03:00
$1100 за всё до 6 чел.
Персональный тур по Каиру и окрестностям с комфортом: мечети и пирамиды Гизы (из Шарм-эль-Шейха)
Увидеть сокровища Тутанхамона и погрузиться в атмосферу Старого города
Начало: Шарм-эль-Шейх, точное место - по договорённости, 3...
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$850 за всё до 4 чел.
