Что нужно для въезда в Египет? Сколько стоит страховка с покрытием возможного заболевания коронавирусом? От какого страховщика лучше выбрать и как сравнить?

Нужен ли ПЦР тест?

Для въезда в Египет необходимо предоставить результаты ПЦР теста. Сделать ПЦР следует не менее чем за 72 часа до прибытия в страну. Время отсчитывается с момента теста, а не с момента получения результата.

Справка должна быть выдана на английском языке, содержать мокрую печать лаборатории и QR-код.

ПЦР тест не нужен, если вы вакцинировались одной из следующих вакцин, при этом вторая доза была введена не менее чем за 14 дней до поездки:

AstraZeneca;

Janssen (Johnson & Johnson.);

Moderna;

Pfizer-BioNTech;

Sinovac;

Sinopharm;

«Спутник V» (Sputnik V).

В случае вакцинации любой другой вакциной, включая Спутник Лайт — нужен ПЦР тест.

Нужна ли страховка в Египет?

Из-за пандемии власти Египта сделали медицинскую страховку обязательным условием. При этом нет официальных требований по страховому покрытию, основное требование - страховка должна включать весь период пребывания в стране. Страховку при пересечении границы обычно не требуют, но страховые случаи в Египте происходят регулярно и без медицинской страховки вам придется самостоятельно искать клинику и оплачивать свое лечение.

Какие неприятности могут поджидать туристов в Египте?

Covid-19;

Расстройство желудка;

Лихорадка Денге. Лихорадка передается через укус комара. Рекомендуется носить закрытую одежду , а также использовать средства, отпугивающие насекомых. В большинстве случаев болезнь переносится легко, но возможны и осложнения, поэтому при появлениях таких симптомов, как температура, боль в мышцах, сыпь, тошнота, следует обратиться к врачу.

Меры предосторожности в Египте

Обязательно мойте фрукты и овощи;

Покупайте воду, сок, молочные продукты только в фабричной упаковке;

Используйте средства против насекомых, носите закрытую одежду .

Что делать при наступлении страхового случая?

Если вам все же понадобится медицинская помощь, то перед обращением за ней обязательно позвоните по телефону, указанному в страховом полисе. Траты на звонок обычно компенсируются страховой. Помните, что расходы, понесенные без согласования со Страховщиком, как правило не возмещаются.

Как купить страховку

Рекомендуем самостоятельно оформлять полис, т.к. стандартная страховка, входящая в туристические пакеты, обычно включает минимальный набор и не покрывает многие риски.

Cравнить между собой страховки и приобрести оптимальный вариант можно на сайте-агрегаторе страховок Strahovka.ru.

Здесь можно выбрать страну и даты поездки и получить предложения от разных страховых компаний. Все страховки покрывают Covid-19. Например, страховка на неделю в Египет стоит от 450₽.

Страховка на неделю в Египет с покрытием случаев заболевания коронавирусом

Цена полиса определяется следующими факторами:

возраст застрахованного;

длительность поездки;

размер страхового покрытия;

включенные в страховку риски.