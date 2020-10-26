Как добраться до Бальтры на самолёте
В Бальтре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Baltra Airport» вам не избежать
Список аэропортов Бальтры
- Бальтра GPSBaltra Airport
Самые дешёвые билеты в Бальтру из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|26.10.2020
|из 🇪🇨Кито
|15 647
|3ч 46м
|20.10.2020
|из 🇪🇨Гуаякиля
|16 505
|1ч 57м
|09.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|24 004
|28ч 8м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇵🇪Лимы
|29 035
|28ч 41м (⇵2)
|12.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|97 486
|37ч 54м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону