Летим в Бальтру

Как добраться до Бальтры на самолёте

В Бальтре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Baltra Airport» вам не избежать

Список аэропортов Бальтры

  1. Бальтра GPS
    Baltra Airport

Самые дешёвые билеты в Бальтру из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
26.10.2020из 🇪🇨Кито15 6473ч 46м
20.10.2020из 🇪🇨Гуаякиля16 5051ч 57м
09.11.2020из 🇺🇸Нью-Йорка24 00428ч 8м (⇵2)
21.12.2020из 🇵🇪Лимы29 03528ч 41м (⇵2)
12.01.2021из 🇷🇺Москвы97 48637ч 54м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Бальтры