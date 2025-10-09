Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Кито на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

Пешая 5 часов 2 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Кито: лучшее в столице Эквадора Погулять по историческому центру города и прикоснуться к его многовековому прошлому Начало: В лобби вашего отеля $125 за всё до 10 чел. Пешая 4 часа Индивидуальная до 10 чел. Легенды улиц и фасадов: прогулка по центру Кито Увидеть главные храмы, площади и авениды города $100 за всё до 10 чел. Пешая 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Колониальное прошлое и магия экватора в Кито Побывать во всех ключевых местах - от парка «Середина мира» до Старого города и холма Панесильо Начало: У парка «Середина мира» $180 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Кито

