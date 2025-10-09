Индивидуальная
Кито: лучшее в столице Эквадора
Погулять по историческому центру города и прикоснуться к его многовековому прошлому
Начало: В лобби вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
$125 за всё до 10 чел.
Легенды улиц и фасадов: прогулка по центру Кито
Увидеть главные храмы, площади и авениды города
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
$100 за всё до 10 чел.
Колониальное прошлое и магия экватора в Кито
Побывать во всех ключевых местах - от парка «Середина мира» до Старого города и холма Панесильо
Начало: У парка «Середина мира»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
$180 за всё до 4 чел.
