Вулканы, общины индейцев и экзотические животные: Эквадор и Галапагосские острова индивидуально
Искупаться в кратере, полюбоваться водопадами, погулять по нацпаркам и поучаствовать в ритуале
Начало: Аэропорт Кито, Эквадор, по времени вашего прилёта
11 июл в 08:00
10 авг в 08:00
$1900 за человека
Экспедиция на Галапагосы и в Амазонию с комфортом: активный этнотур в Эквадор
Погулять по кратеру вулкана, заглянуть на какао к индейскому племени и изучить ночные джунгли
Начало: Аэропорт Кито, 8:00
3 окт в 08:00
3 апр в 08:00
$2960 за человека
Эквадор и Галапагосы. 14 дней. Вся необходимая информация в описании
Так выглядят реальные цены на тур в Эквадор и Галапагосы на 14 дней
24 июл в 10:00
25 июл в 10:00
от 202 523 ₽ за человека
Анды, Амазония и Галапагосские острова
Анды, Амазония и Галапагосские острова с размещением в лучших отелях
3 июл в 10:00
10 июл в 10:00
от 598 506 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кито в категории «Можно с детьми»
Самые популярные туры этой рубрики в Кито
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
Сколько стоит тур в Кито в июле 2026
Сейчас в Кито в категории "Можно с детьми" можно забронировать 4 тура от 1900 до 598 506. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Кито (Эквадор 🇪🇨) – у нас можно купить 4 тура на 2026 год по теме «Можно с детьми», 4 ⭐ отзыва, цены от $1900. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эквадора. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь