Всё о Нуэва-Лохе

Полезная информация о Нуэва-Лохе

Что нужно знать о Нуэва-Лохе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Нуэва-Лохе
19:2142
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇨 Эквадор
Название городаНуэва-Лоха
По-английскиNueva Loja
Столица регионаНуэва-Лоха является столицей региона
Население города24 211 чел.
Часовой поясAmerica/Guayaquil
Средняя высота303 м. от уровня моря

Где находится Нуэва-Лоха на карте