Полезная информация о Нуэва-Лохе
Что нужно знать о Нуэва-Лохе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Нуэва-Лохе
19:2142
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇨 Эквадор
|Название города
|Нуэва-Лоха
|По-английски
|Nueva Loja
|Столица региона
|Нуэва-Лоха является столицей региона
|Население города
|24 211 чел.
|Часовой пояс
|America/Guayaquil
|Средняя высота
|303 м. от уровня моря