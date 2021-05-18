Всё о Риобамбе

Полезная информация о Риобамбе

Что нужно знать о Риобамбе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Риобамбе
19:2201
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇨 Эквадор
Название городаРиобамба
По-английскиRiobamba
Столица регионаРиобамба является столицей региона
Население города124 478 чел.
Часовой поясAmerica/Guayaquil
Средняя высота2 758 м. от уровня моря

Где находится Риобамба на карте