Полезная информация о Риобамбе
Что нужно знать о Риобамбе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Риобамбе
19:2201
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇨 Эквадор
|Название города
|Риобамба
|По-английски
|Riobamba
|Столица региона
|Риобамба является столицей региона
|Население города
|124 478 чел.
|Часовой пояс
|America/Guayaquil
|Средняя высота
|2 758 м. от уровня моря