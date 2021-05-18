Полезная информация о Санто-Доминго-де-лос-Колорадосе
Что нужно знать о Санто-Доминго-де-лос-Колорадосе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санто-Доминго-де-лос-Колорадосе
19:2207
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇨 Эквадор
|Название города
|Санто-Доминго-де-лос-Колорадос
|По-английски
|Santo Domingo de los Colorados
|Столица региона
|Санто-Доминго-де-лос-Колорадос является столицей региона
|Население города
|200 421 чел.
|Часовой пояс
|America/Guayaquil
|Средняя высота
|554 м. от уровня моря