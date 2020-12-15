Летим в Асмэру

Как добраться до Асмэры на самолёте

В Асмэре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Asmara International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Асмэры

  1. Асмэра ASM
    Asmara International Airport

Самые дешёвые билеты в Асмэру из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
15.12.2020из 🇷🇺Краснодара36 41228ч 10м (⇵1)
02.09.2021из 🇶🇦Дохи40 66521ч 10м (⇵1)
23.11.2020из 🇷🇺Ставрополя48 78844ч 10м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Москвы63 03721ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Асмэры, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Дубай

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Асмэры