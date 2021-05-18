Полезная информация о Массауе
Что нужно знать о Массауе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Массауе
20:4445
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇷 Эритрея
|Название города
|Массауа
|По-английски
|Massawa
|Столица региона
|Массауа является столицей региона
|Население города
|23 100 чел.
|Аэропорт
|Массауа MSW (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Asmara
|Средняя высота
|9 м. от уровня моря