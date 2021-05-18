Всё о Массауе

Полезная информация о Массауе

Что нужно знать о Массауе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Массауе
20:4445
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇷 Эритрея
Название городаМассауа
По-английскиMassawa
Столица регионаМассауа является столицей региона
Население города23 100 чел.
АэропортМассауа MSW (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Asmara
Средняя высота9 м. от уровня моря

Где находится Массауа на карте