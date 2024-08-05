2 часа

Индивидуальная до 10 чел.

Нарвские тайны барона Мюнхаузена: индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с увлекательными историями барона Мюнхаузена в Нарве. Узнайте, как он сопровождал Екатерину II и какие приключения его здесь ждали Начало: Памятник «Шведский лев»

Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время