2.5 часа
Индивидуальная
«Город королей» - обзорная прогулка по Нарве
Начало: Памятник «Шведский лев»
Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€125 за всё до 50 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кренгольм - город барона фон Кноппа
Начало: Сквер у железнодорожного вокзала
Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время.
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€125 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
«Дама и дракон»: по легендам старой Нарвы
Начало: Ратушная площадь
Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€125 за всё до 50 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
Гунгербург - «жемчужина Балтийского моря»
Окунитесь в атмосферу XIX века, прогуливаясь по знаменитому курорту Гунгербург. Полюбуйтесь архитектурой и историческими артефактами
Начало: Двор санатория «Нарва - Йыэсуу». (Айа 3)
Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время.
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€125 за всё до 50 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Нарвские тайны барона Мюнхаузена: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с увлекательными историями барона Мюнхаузена в Нарве. Узнайте, как он сопровождал Екатерину II и какие приключения его здесь ждали
Начало: Памятник «Шведский лев»
Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время
21 авг в 14:00
21 сен в 14:00
€125 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайна «Персидского дома» и другие истории нарвских подземелий
Начало: Pimeaia 1, Narva, 20306 Ida-Viru Maakond, Eesti
Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€125 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
Средневековая Нарва: викинги и крестоносцы
Погрузитесь в мир крестоносцев и рыцарей на индивидуальной экскурсии по Нарве. Узнайте о Карле Великом и Ричарде Львиное сердце, увидите их прижизненные монеты
Начало: Памятник «Шведский лев»
Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время.
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€125 за всё до 50 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Нарве в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нарве
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Сколько стоит экскурсия по Нарве в августе 2024
Сейчас в Нарве в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 125 до 125.
Экскурсии на русском языке в Нарве (Эстония 🇪🇪) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», цены от €125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь