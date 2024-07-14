2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Погрузитесь в историю Таллина, от средневековых кварталов до современных районов, узнайте о развитии города и его креативных местах
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 14:00
7 авг в 10:00
€60 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Таллин православный
Познакомиться с историей ветви христианства в Эстонии и увидеть главные святыни
Завтра в 10:30
7 авг в 10:30
€65 за всё до 10 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
Насладиться красотой, спокойствием и аутентичностью знаменитых эстонских достопримечательностей
Завтра в 14:00
7 авг в 08:00
€400 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- JJelena14 июля 2024Было очень интересно и запоминающе, благодаря за прекрасную экскурсию! Часто бываем в Таллине и казалось, что посетили все уголочки, но нет, нас удивили! ☀️
- ИИрина24 июня 2024Экскурсия прошла легко и приятно. Александр прекрасный рассказчик. Узнали много интересного о Таллине.
- ММария23 июня 2024Отличная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Что ещё посмотреть»
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