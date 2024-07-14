Что ещё посмотреть – экскурсии в Таллине

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Таллине на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Пешая
38 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Погрузитесь в историю Таллина, от средневековых кварталов до современных районов, узнайте о развитии города и его креативных местах
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 14:00
7 авг в 10:00
60 за всё до 10 чел.
Таллин православный
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Таллин православный
Познакомиться с историей ветви христианства в Эстонии и увидеть главные святыни
Завтра в 10:30
7 авг в 10:30
65 за всё до 10 чел.
Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
Насладиться красотой, спокойствием и аутентичностью знаменитых эстонских достопримечательностей
Завтра в 14:00
7 авг в 08:00
400 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таллине
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
  2. Таллин православный
  3. Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
Какие места ещё посмотреть в Таллине
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Вируские ворота
  5. Ратуша
  6. Монастырь Святой Бригитты
  7. Морской музей
  8. Музей Леннусадам
  9. Замок Раквере
Сколько стоит экскурсия по Таллину в августе 2024
Сейчас в Таллине в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 400. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Таллине (Эстония 🇪🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 39 ⭐ отзывов, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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