I Ilona Детский квест «Стражи Старого Таллина» Дарья, спасибо большое за квест! Было интересно всем: и детям и взрослым

O Olga Детский квест «Стражи Старого Таллина» Квест увлекательный, время пролетело незаметно. Узнали много интересного, погрузились в историю города. Рекомендуем!

С Светлана Детский квест «Стражи Старого Таллина» С Дарьей мы прекрасно провели время. Все в игровой форме. Наш возраст от 2-55. И всем было интересно! Спасибо огромное!

Е Екатерина Сказочная экскурсия в Таллине для детей Мы в восторге от экскурсии. Были всей семьей, понравилось и взрослым и детям. Творческий подход у экскурсовода. Нам очень понравилось. Спасибо!!! Екатерина. Москва.

N Natalya Сказочная экскурсия в Таллине для детей читать дальше города, сбалансированная информация как по легендам, так и истории. Ни один аудиогид не покажет вам места, что присутствуют в программе Татьяны. Влюбились в Таллин вместе с Татьяной. Для нас Татьяна- находка. С самого начала завладела как вниманием взрослых, так и детей. Очень эрудирована, знает каждый уголок старого

a an.zelon Сказочная экскурсия в Таллине для детей Очень интересная и познавательная экскурсия!!!