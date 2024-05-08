Детские экскурсии в Таллине

Найдено 4 экскурсии в категории «Для детей» в Таллине на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Детский квест «Стражи Старого Таллина»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
63 отзыва
Детский квест «Стражи Старого Таллина» - образовательное приключение
Ваш ребенок станет героем собственной истории, путешествуя по знаковым местам Таллина в захватывающем квесте
Начало: У Собора Александра Невского
«При желании сопровождающие могут заранее купить сладкие призы для детей, которые я вручу им по окончании квеста за успешное прохождение»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
65 за всё до 5 чел.
История и культура Эстонии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
История и культура Эстонии: живая экскурсия по музею Rocca al Mare
Погрузитесь в атмосферу прошлого Эстонии, открывая традиции и быт крестьян в уникальном музее под открытым небом
«В летнее время в музее отмечаются традиционные праздники с песнями и танцами, проводятся мастер-классы для детей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
Сказочная экскурсия в Таллине для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Сказочная экскурсия в Таллине: путешествие в мир фантазий
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Таллину, где сказка оживает в каждом уголке старинного города
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 48 за всё до 4 чел.
Секретный код: квест по центру Таллина для детей 6-10 лет
🚶 Пешая
Квест
1 час
Секретный код: квест по центру Таллина для детей 6-10 лет
Поделиться на команды, решить задания и открыть доступ к сундучку с призами
Начало: На Ратушной площади
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
45 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Ilona
    8 мая 2024
    Детский квест «Стражи Старого Таллина»
    Дарья, спасибо большое за квест! Было интересно всем: и детям и взрослым
  • O
    Olga
    31 марта 2024
    Детский квест «Стражи Старого Таллина»
    Квест увлекательный, время пролетело незаметно. Узнали много интересного, погрузились в историю города. Рекомендуем!
  • С
    Светлана
    28 октября 2023
    Детский квест «Стражи Старого Таллина»
    С Дарьей мы прекрасно провели время. Все в игровой форме. Наш возраст от 2-55. И всем было интересно! Спасибо огромное!
  • Е
    Екатерина
    7 января 2020
    Сказочная экскурсия в Таллине для детей
    Мы в восторге от экскурсии. Были всей семьей, понравилось и взрослым и детям. Творческий подход у экскурсовода. Нам очень понравилось. Спасибо!!! Екатерина. Москва.
  • N
    Natalya
    5 января 2020
    Сказочная экскурсия в Таллине для детей
    Для нас Татьяна- находка. С самого начала завладела как вниманием взрослых, так и детей. Очень эрудирована, знает каждый уголок старого
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    города, сбалансированная информация как по легендам, так и истории. Ни один аудиогид не покажет вам места, что присутствуют в программе Татьяны. Влюбились в Таллин вместе с Татьяной.

  • a
    an.zelon
    18 мая 2019
    Сказочная экскурсия в Таллине для детей
    Очень интересная и познавательная экскурсия!!!
  • С
    Сергей
    5 ноября 2017
    История и культура Эстонии
    Экскурсия понравилось. Была интересна и экспозиция и Роман интересно рассказывал. Посмотрели весь музей. Много узнали о стране за 2 часа. Однозначно стоит заказывать такую экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таллине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Детский квест «Стражи Старого Таллина»
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  3. Сказочная экскурсия в Таллине для детей
  4. Секретный код: квест по центру Таллина для детей 6-10 лет
Какие места ещё посмотреть в Таллине
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Вируские ворота
  5. Ратуша
  6. Монастырь Святой Бригитты
  7. Морской музей
  8. Музей Леннусадам
  9. Замок Раквере
Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
Сейчас в Таллине в категории "Для детей" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 130. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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