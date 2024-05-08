1 чел.
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Квест
2 часа
Детский квест «Стражи Старого Таллина» - образовательное приключение
Ваш ребенок станет героем собственной истории, путешествуя по знаковым местам Таллина в захватывающем квесте
Начало: У Собора Александра Невского
«При желании сопровождающие могут заранее купить сладкие призы для детей, которые я вручу им по окончании квеста за успешное прохождение»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
История и культура Эстонии: живая экскурсия по музею Rocca al Mare
Погрузитесь в атмосферу прошлого Эстонии, открывая традиции и быт крестьян в уникальном музее под открытым небом
«В летнее время в музее отмечаются традиционные праздники с песнями и танцами, проводятся мастер-классы для детей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сказочная экскурсия в Таллине: путешествие в мир фантазий
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Таллину, где сказка оживает в каждом уголке старинного города
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €48 за всё до 4 чел.
Квест
1 час
Секретный код: квест по центру Таллина для детей 6-10 лет
Поделиться на команды, решить задания и открыть доступ к сундучку с призами
Начало: На Ратушной площади
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€45 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIlona8 мая 2024Дарья, спасибо большое за квест! Было интересно всем: и детям и взрослым
- OOlga31 марта 2024Квест увлекательный, время пролетело незаметно. Узнали много интересного, погрузились в историю города. Рекомендуем!
- ССветлана28 октября 2023С Дарьей мы прекрасно провели время. Все в игровой форме. Наш возраст от 2-55. И всем было интересно! Спасибо огромное!
- ЕЕкатерина7 января 2020Мы в восторге от экскурсии. Были всей семьей, понравилось и взрослым и детям. Творческий подход у экскурсовода. Нам очень понравилось. Спасибо!!! Екатерина. Москва.
- NNatalya5 января 2020Для нас Татьяна- находка. С самого начала завладела как вниманием взрослых, так и детей. Очень эрудирована, знает каждый уголок старого
- aan.zelon18 мая 2019Очень интересная и познавательная экскурсия!!!
- ССергей5 ноября 2017Экскурсия понравилось. Была интересна и экспозиция и Роман интересно рассказывал. Посмотрели весь музей. Много узнали о стране за 2 часа. Однозначно стоит заказывать такую экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Для детей»
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Сейчас в Таллине в категории "Для детей" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 130. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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