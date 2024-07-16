2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Таллина с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу средневековья в индивидуальной прогулке по живописным улочкам Таллина
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от €53 за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Легенды Старого Таллина: средневековые истории и тайны
Загляните в средневековье с экскурсией по Старому Таллину, где каждый камень хранит вековые тайны
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от €48 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Стены и башни Таллина: путешествие в средневековье
Загадочные башни средневекового Таллина раскроют перед вами свои истории во время захватывающей экскурсии
Начало: Ворота Виру
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
€53 за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Сказочная экскурсия в Таллине: путешествие в мир фантазий
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Таллину, где сказка оживает в каждом уголке старинного города
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от €48 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Экскурсия «Этно - это сильно, этно - это стильно» в Таллинском Рокка-Аль-Маре
Познайте уникальный мир эстонской культуры в музее Рокка-Аль-Маре в Таллине, история живет здесь
Начало: Рокка-аль-Маре
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
€80 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий16 июля 2024Прекрасная экскурсия. Прекрасный экскурсовод Татьяна. Узнали и увидели много всего интересного. Рекомендую.
- ЕЕвгения14 июля 2024Огромная благодарность Татьяне за удивительную экскурсию по сказочному городу Таллин. Было очень интересно и детям и нам, взрослым. Мы остались под большим впечатлением.
- OOlga2 июля 2024Spasibo! Nam vsje ponravilosj, gid interesno pripodnesla informaciju.
- ООксана11 июня 2024Всё потравилось. Интересно было и детям и взрослым. Большое спасибо!
- OOlga20 мая 2024Замечательный экскурсовод. Заказывали одну экскурсию, но потом согласовали с экскурсоводом содержание, что бы мы хотели услышать и увидеть. Все было рассказано интересно - получили положительные эмоции от экскурсии. Спасибо
- ЕЕкатерина7 января 2020Мы в восторге от экскурсии. Были всей семьей, понравилось и взрослым и детям. Творческий подход у экскурсовода. Нам очень понравилось. Спасибо!!! Екатерина. Москва.
- NNatalya5 января 2020Для нас Татьяна- находка. С самого начала завладела как вниманием взрослых, так и детей. Очень эрудирована, знает каждый уголок старого
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таллине
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Таллине
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Таллину в августе 2024
Сейчас в Таллине в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 48 до 80. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Таллине (Эстония 🇪🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 66 ⭐ отзывов, цены от €48. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь