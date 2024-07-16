Д Дмитрий Обзорная экскурсия по Таллину Прекрасная экскурсия. Прекрасный экскурсовод Татьяна. Узнали и увидели много всего интересного. Рекомендую.

Е Евгения Сказочная экскурсия в Таллине для детей Огромная благодарность Татьяне за удивительную экскурсию по сказочному городу Таллин. Было очень интересно и детям и нам, взрослым. Мы остались под большим впечатлением.

O Olga Легенды Старого Таллина Spasibo! Nam vsje ponravilosj, gid interesno pripodnesla informaciju.

О Оксана Легенды Старого Таллина Всё потравилось. Интересно было и детям и взрослым. Большое спасибо!

O Olga Стены и башни средневекового Таллина - свидетели многовековой истории Замечательный экскурсовод. Заказывали одну экскурсию, но потом согласовали с экскурсоводом содержание, что бы мы хотели услышать и увидеть. Все было рассказано интересно - получили положительные эмоции от экскурсии. Спасибо

Е Екатерина Сказочная экскурсия в Таллине для детей Мы в восторге от экскурсии. Были всей семьей, понравилось и взрослым и детям. Творческий подход у экскурсовода. Нам очень понравилось. Спасибо!!! Екатерина. Москва.