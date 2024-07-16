Популярные экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Таллине на русском языке, цены от €48. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Таллину
Пешая
43 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Таллина с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу средневековья в индивидуальной прогулке по живописным улочкам Таллина
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от 53 за всё до 4 чел.
Легенды Старого Таллина
Пешая
11 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Легенды Старого Таллина: средневековые истории и тайны
Загляните в средневековье с экскурсией по Старому Таллину, где каждый камень хранит вековые тайны
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от 48 за всё до 4 чел.
Стены и башни средневекового Таллина - свидетели многовековой истории
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Стены и башни Таллина: путешествие в средневековье
Загадочные башни средневекового Таллина раскроют перед вами свои истории во время захватывающей экскурсии
Начало: Ворота Виру
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
53 за всё до 10 чел.
Сказочная экскурсия в Таллине для детей
Пешая
9 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Сказочная экскурсия в Таллине: путешествие в мир фантазий
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Таллину, где сказка оживает в каждом уголке старинного города
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от 48 за всё до 4 чел.
Этно - это сильно, этно - это стильно
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Экскурсия «Этно - это сильно, этно - это стильно» в Таллинском Рокка-Аль-Маре
Познайте уникальный мир эстонской культуры в музее Рокка-Аль-Маре в Таллине, история живет здесь
Начало: Рокка-аль-Маре
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
80 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    16 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Таллину
    Прекрасная экскурсия. Прекрасный экскурсовод Татьяна. Узнали и увидели много всего интересного. Рекомендую.
  • Е
    Евгения
    14 июля 2024
    Сказочная экскурсия в Таллине для детей
    Огромная благодарность Татьяне за удивительную экскурсию по сказочному городу Таллин. Было очень интересно и детям и нам, взрослым. Мы остались под большим впечатлением.
  • O
    Olga
    2 июля 2024
    Легенды Старого Таллина
    Spasibo! Nam vsje ponravilosj, gid interesno pripodnesla informaciju.
  • О
    Оксана
    11 июня 2024
    Легенды Старого Таллина
    Всё потравилось. Интересно было и детям и взрослым. Большое спасибо!
  • O
    Olga
    20 мая 2024
    Стены и башни средневекового Таллина - свидетели многовековой истории
    Замечательный экскурсовод. Заказывали одну экскурсию, но потом согласовали с экскурсоводом содержание, что бы мы хотели услышать и увидеть. Все было рассказано интересно - получили положительные эмоции от экскурсии. Спасибо
  • Е
    Екатерина
    7 января 2020
    Сказочная экскурсия в Таллине для детей
    Мы в восторге от экскурсии. Были всей семьей, понравилось и взрослым и детям. Творческий подход у экскурсовода. Нам очень понравилось. Спасибо!!! Екатерина. Москва.
  • N
    Natalya
    5 января 2020
    Сказочная экскурсия в Таллине для детей
    Для нас Татьяна- находка. С самого начала завладела как вниманием взрослых, так и детей. Очень эрудирована, знает каждый уголок старого
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    города, сбалансированная информация как по легендам, так и истории. Ни один аудиогид не покажет вам места, что присутствуют в программе Татьяны. Влюбились в Таллин вместе с Татьяной.

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Популярные экскурсии»

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  1. Обзорная экскурсия по Таллину
  2. Легенды Старого Таллина
  3. Стены и башни средневекового Таллина - свидетели многовековой истории
  4. Сказочная экскурсия в Таллине для детей
  5. Этно - это сильно, этно - это стильно
Какие места ещё посмотреть в Таллине
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Вируские ворота
  5. Ратуша
  6. Монастырь Святой Бригитты
  7. Морской музей
  8. Музей Леннусадам
  9. Замок Раквере
Сколько стоит экскурсия по Таллину в августе 2024
Сейчас в Таллине в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 48 до 80. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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