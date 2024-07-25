4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Таллин за один день: индивидуальная экскурсия по достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, открывая его сокровища в увлекательной пешеходной и автомобильной экскурсии
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
€105 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в прошлое: уникальная экскурсия по средневековому Таллину
Загляните в удивительный мир средневекового Таллина, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Ратушная площадь, у здания Ратуши, под часами
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€70 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
С улыбкой по Старому Таллину: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Старого Таллина, узнайте о его разделении и почему его называют «Рыцарем» Балтийского моря
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€70 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMaia25 июля 2024Ирина провела для нас увлекательную, насыщенную информацией экскурсию, подстроилась под наши интересы и корректировала маршрут прямо во время прогулки, предлагая
- NNaum22 июля 2024Ваш гид просто чудо. Побольше бы таких. Спасибо за прекрасно проведенное время.
- ИИрина20 июля 2024Отличный тур. Знающая, отзывчивая, замечательный рассказчик! Поучили большое удовольствие. Спасибо!
- ИИгорь17 июля 2024Остались очень довольны экскурсией и благодарны, что Галина провела нас по старому городу и показала сокровенные уголки, которые мы бы
- EElena14 июля 2024Все прошло замечательно: интересная разнообразная информация о Таллине, много полезных советов, детям тоже было интересно - очень важно для меня, мы все остались довольны. Огромное спасибо! Приедем еще раз!
- ЕЕвгений3 июля 2024Галина замечательный экскурсовод! Всем рекомендую
- ЖЖанна27 июня 2024Замечательный гид Галина заинтересовала и детей и взрослых. Спасибо.
- IIrina12 июня 2024К сожалению, Ирина не смогла быть с нами в этот день, но она договорилась с Эллой. Элла была потрясающе восхитительна! Профессионал высокого класса! Спасибо большое за прогулку и советы, за информацию и внимание!
- ННадежда9 июня 2024Экскурсия безумно понравилась, два часа пролетели незаметно. Очень много нового и интересного узнали как про сам старый город, так и про обычаи. Ирина сумела увлечь нас своим рассказом.
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Все»
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