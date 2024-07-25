Все – экскурсии в Таллине

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Таллине на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Весь Таллин за один день
На машине
115 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Таллин за один день: индивидуальная экскурсия по достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, открывая его сокровища в увлекательной пешеходной и автомобильной экскурсии
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
105 за всё до 10 чел.
Экскурсия по средневековому Таллину
Пешая
75 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в прошлое: уникальная экскурсия по средневековому Таллину
Загляните в удивительный мир средневекового Таллина, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Ратушная площадь, у здания Ратуши, под часами
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
70 за всё до 10 чел.
С улыбкой по Старому Таллину
Пешая
314 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
С улыбкой по Старому Таллину: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Старого Таллина, узнайте о его разделении и почему его называют «Рыцарем» Балтийского моря
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
70 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Maia
    25 июля 2024
    С улыбкой по Старому Таллину
    Ирина провела для нас увлекательную, насыщенную информацией экскурсию, подстроилась под наши интересы и корректировала маршрут прямо во время прогулки, предлагая
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    разные варианты. В результате мы с удовольствием продлили экскурсию на час и ходили бы ещё. Заодно Ирина рассказала, какие фильмы о Таллинне посмотреть, куда ещё можно сходить и съездить, что где попробовать из типично таллиннской кухни. Обязательно порекомендуем экскурсии с Ириной своим друзьям.

  • N
    Naum
    22 июля 2024
    Весь Таллин за один день
    Ваш гид просто чудо. Побольше бы таких. Спасибо за прекрасно проведенное время.
  • И
    Ирина
    20 июля 2024
    Весь Таллин за один день
    Отличный тур. Знающая, отзывчивая, замечательный рассказчик! Поучили большое удовольствие. Спасибо!
  • И
    Игорь
    17 июля 2024
    Экскурсия по средневековому Таллину
    Остались очень довольны экскурсией и благодарны, что Галина провела нас по старому городу и показала сокровенные уголки, которые мы бы
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    сами не увидили и пропустили. Галина замечательный рассказчик и мы наслаждались каждой минутой, проведенной в её обществе, как будто встретили старого друга. Рекомендуем!

    Остались очень довольны экскурсией и благодарны, что Галина провела нас по старому городу и показала сокровенныеОстались очень довольны экскурсией и благодарны, что Галина провела нас по старому городу и показала сокровенныеОстались очень довольны экскурсией и благодарны, что Галина провела нас по старому городу и показала сокровенные
  • E
    Elena
    14 июля 2024
    Экскурсия по средневековому Таллину
    Все прошло замечательно: интересная разнообразная информация о Таллине, много полезных советов, детям тоже было интересно - очень важно для меня, мы все остались довольны. Огромное спасибо! Приедем еще раз!
  • Е
    Евгений
    3 июля 2024
    Весь Таллин за один день
    Галина замечательный экскурсовод! Всем рекомендую
  • Ж
    Жанна
    27 июня 2024
    Экскурсия по средневековому Таллину
    Замечательный гид Галина заинтересовала и детей и взрослых. Спасибо.
  • I
    Irina
    12 июня 2024
    С улыбкой по Старому Таллину
    К сожалению, Ирина не смогла быть с нами в этот день, но она договорилась с Эллой. Элла была потрясающе восхитительна! Профессионал высокого класса! Спасибо большое за прогулку и советы, за информацию и внимание!
  • Н
    Надежда
    9 июня 2024
    С улыбкой по Старому Таллину
    Экскурсия безумно понравилась, два часа пролетели незаметно. Очень много нового и интересного узнали как про сам старый город, так и про обычаи. Ирина сумела увлечь нас своим рассказом.

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таллине
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Весь Таллин за один день
  2. Экскурсия по средневековому Таллину
  3. С улыбкой по Старому Таллину
Какие места ещё посмотреть в Таллине
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Вируские ворота
  5. Ратуша
  6. Монастырь Святой Бригитты
  7. Морской музей
  8. Музей Леннусадам
  9. Замок Раквере
Сколько стоит экскурсия по Таллину в августе 2024
Сейчас в Таллине в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 105. Туристы уже оставили гидам 504 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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