Роман проводит ещё 10 экскурсий

Таллин — город контрастов
Гармония многообразия эпох, стилей и форм на автомобильно-пешеходной экскурсии по двум частям города
Таллин — разнообразный город, Эстония в миниатюре. В нем гармонично сочетаются Старый Город и модный район Сити, советский квартал и богемный район деревянного зодчества. Еще больше поражает богатство природы: заповедный лес, озера, болота, реки, море, каньон и острова! На экскурсии по средневековому городу, памятнику старины ЮНЕСКО, и современному, признанному культурной столицей Европы, вы поймете, почему Таллин называют городом контрастов, откроете историю и традиции не только города, но и всей Эстонии.