Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Нет лучшего способа полюбоваться Таллином: колесо обозрения Skywheel поднимет вас на высоту 120 метров над уровнем моря, откуда вам откроется уникальный вид на город. Полюбуйтесь средневековой столицей Эстонии, озером Юлемисте и Балтийским морем, простирающимся до самой Финляндии, из окна комфортабельной гондолы.
Вас ждет недолгая, но впечатляющая 15-минутная поездка. От вашего взора не ускользнет ни один переулок города!
Ответы на вопросы
Что входит
12–15-минутное катание на колесе обозрения Skywheel
Что не входит
Еда и напитки
Любые другие аттракционы и расходы на территории парка Super SkyPark
Доступ в зоны 21+ lounge и комнату младенца
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.