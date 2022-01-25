Колесо обозрения Skywheel, Таллин

Поднимитесь в небеса на таллинском колесе обозрения

4.9
7 отзывов
В группе
Колесо обозрения Skywheel, Таллин
Колесо обозрения Skywheel, Таллин
Колесо обозрения Skywheel, Таллин
Колесо обозрения Skywheel, Таллин
Колесо обозрения Skywheel, Таллин
Колесо обозрения Skywheel, Таллин
Колесо обозрения Skywheel, Таллин
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Нет лучшего способа полюбоваться Таллином: колесо обозрения Skywheel поднимет вас на высоту 120 метров над уровнем моря, откуда вам откроется уникальный вид на город. Полюбуйтесь средневековой столицей Эстонии, озером Юлемисте и Балтийским морем, простирающимся до самой Финляндии, из окна комфортабельной гондолы.
Вас ждет недолгая, но впечатляющая 15-минутная поездка. От вашего взора не ускользнет ни один переулок города!

Ответы на вопросы

Что входит
  • 12–15-минутное катание на колесе обозрения Skywheel
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Любые другие аттракционы и расходы на территории парка Super SkyPark
  • Доступ в зоны 21+ lounge и комнату младенца
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

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