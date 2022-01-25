Нет лучшего способа полюбоваться Таллином: колесо обозрения Skywheel поднимет вас на высоту 120 метров над уровнем моря, откуда вам откроется уникальный вид на город. Полюбуйтесь средневековой столицей Эстонии, озером Юлемисте и Балтийским морем, простирающимся до самой Финляндии, из окна комфортабельной гондолы.

Вас ждет недолгая, но впечатляющая 15-минутная поездка. От вашего взора не ускользнет ни один переулок города!