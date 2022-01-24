Лётная гавань

Увлекательное посещение ангара и морского музея

5
2 отзыва
В группе
Лётная гавань
Лётная гавань
Лётная гавань
Лётная гавань
Лётная гавань
Лётная гавань
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Здесь каждый найдет себе занятие по душе: от заядлых моряков до детей, мечтающих о больших приключениях. Вы сможете узнать все об эстонских подвигах на море, начиная со средневекового парусника «Маазилинн» (старейшего судна, обнаруженного в водах Эстонии) до кораблей, входивших в состав военно-морского флота СССР.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение музея Леннусадам и музейных лодок в ангаре для гидросамолетов
  • Билет в Лётную гавань с посещением ангара и сезонных шоу 'Suur Tõll' и 'Valvas'
  • Вход на выставку «Секс и море»
  • Бесплатные шкафчики для хранения багажа на месте (депозит 1 €)
Что не входит
  • На месте доступен 40-минутный аудиотур за дополнительную плату в размере 2 € (языки: русский, эстонский, французский, немецкий, испанский, китайский, японский, финский, английский, латышский). Предоставляются наушники (можно использовать 2 пары с 1 аудиогидом), но можно также воспользоваться собственными
  • Расходы в сувенирном магазине музея и кафе-ресторане MARU
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В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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