Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Здесь каждый найдет себе занятие по душе: от заядлых моряков до детей, мечтающих о больших приключениях. Вы сможете узнать все об эстонских подвигах на море, начиная со средневекового парусника «Маазилинн» (старейшего судна, обнаруженного в водах Эстонии) до кораблей, входивших в состав военно-морского флота СССР.
Ответы на вопросы
Что входит
Посещение музея Леннусадам и музейных лодок в ангаре для гидросамолетов
Билет в Лётную гавань с посещением ангара и сезонных шоу 'Suur Tõll' и 'Valvas'
Вход на выставку «Секс и море»
Бесплатные шкафчики для хранения багажа на месте (депозит 1 €)
Что не входит
На месте доступен 40-минутный аудиотур за дополнительную плату в размере 2 € (языки: русский, эстонский, французский, немецкий, испанский, китайский, японский, финский, английский, латышский). Предоставляются наушники (можно использовать 2 пары с 1 аудиогидом), но можно также воспользоваться собственными
Расходы в сувенирном магазине музея и кафе-ресторане MARU
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.