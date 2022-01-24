Здесь каждый найдет себе занятие по душе: от заядлых моряков до детей, мечтающих о больших приключениях. Вы сможете узнать все об эстонских подвигах на море, начиная со средневекового парусника «Маазилинн» (старейшего судна, обнаруженного в водах Эстонии) до кораблей, входивших в состав военно-морского флота СССР.