  1. Экскурсии

Онлайн-экскурсия «Тишина и покой у крепостных стен»

5
1 отзыв
Konstantin N.
Konstantin N. – Гид из Таллина
Неспешная онлайн-прогулка по старому городу Таллина.

Прогуляемся вдоль крепостных стен, поговорим о том, как строилась эта мощная крепость.

Поднимемся на бастионы и узнаем, как выглядит оборонительные сооружения изнутри, и полюбуемся идами, которые открываются на город 🏙️ со стен.

И, конечно, узнаем, что стало с крепостью теперь.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €5 за человека

    Заказать экскурсию
Онлайн-экскурсия «Тишина и покой у крепостных стен»
Онлайн-экскурсия «Тишина и покой у крепостных стен»

Что вы увидите

  • Мы пройдем вдоль крепостной стены
  • поднимемся на бастионы и узнаем
  • что для чего и почему. А главное - что теперь...
Есть морская бухта, данная Богом и природой, а близ берега - скала, на которой можно построить крепость, и есть соседи на востоке и западе, которые хотят торговать между собой.
Поселение, возникшее в результате выгодного расположения, уже в 13 веке превратилось в город 🏙️, который быстро рос, становился богаче, и тем самым усиливалась опасность вражеского вторжения, и для защиты города - был создан пояс укреплений. Стены и башни вырастали грозной и не преступной крепостью.
Прошли столетия и созданный оборонный пояс превратился в… Вот и выясним, что стало с башнями и бастионами, когда-то защищавшими город, какое предназначение нашли им в мирное время.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало
🚩 Экскурсия идет в прямом эфире
Место завершения
🏁 Экскурсия проходит в онлайн-платформе Zoom
Онлайн-экскурсия «Тишина и покой у крепостных стен»
Онлайн-экскурсия «Тишина и покой у крепостных стен»
Онлайн-экскурсия «Тишина и покой у крепостных стен»
Онлайн-экскурсия «Тишина и покой у крепостных стен»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Konstantin N.
Konstantin N.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв оставили туристы

Еще несколько необычных экскурсий в Таллине

С улыбкой по Старому Таллину!
52
2 часа
С улыбкой по Старому Таллину!
264 отзыва
Погрузиться в атмосферу очаровательного города, его историю и особенности современной жизни Эстонии
Ежедневная прогулка по Таллину
15
2 часа
Ежедневная прогулка по Таллину
222 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Жизнь средневекового Таллина
52
2 часа
Жизнь средневекового Таллина
133 отзыва
Почувствовать себя жителями старинного города и узнать о жизни Таллина в средние века
Весь Таллин за один день
90
4 часа
Весь Таллин за один день
75 отзывов
Самое интересное в старой и новой частях столицы на автомобильно-пешеходной обзорной экскурсии
Легенды Таллина при свете фонаря
50
2 часа
Легенды Таллина при свете фонаря
57 отзывов
Вечерняя экскурсия по Старому городу для взрослых и детей
История Старого Таллина за два часа
52
2 часа
История Старого Таллина за два часа
54 отзыва
О городском укладе, быте и законах горожан в непростую эпоху средних веков