Есть морская бухта, данная Богом и природой, а близ берега - скала, на которой можно построить крепость, и есть соседи на востоке и западе, которые хотят торговать между собой.

Поселение, возникшее в результате выгодного расположения, уже в 13 веке превратилось в город 🏙️, который быстро рос, становился богаче, и тем самым усиливалась опасность вражеского вторжения, и для защиты города - был создан пояс укреплений. Стены и башни вырастали грозной и не преступной крепостью.

Прошли столетия и созданный оборонный пояс превратился в… Вот и выясним, что стало с башнями и бастионами, когда-то защищавшими город, какое предназначение нашли им в мирное время.