Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите достопримечательности Старого города Таллина, включая замок Тоомпеа
Узнайте, почему Таллин известен как город, который хромает на улицу «Короткой ноги»
Оцените потрясающий вид на Таллин с террасы в Верхнем городе
Осмотрите Старый город Таллина и его исторические памятники, как, например, остатки доминиканского монастыря Святой Екатерины. Вернитесь в прошлое и пройдитесь по улице Пикк, где дома торговцев и ремесленных гильдий оживят перед вами средневековый Таллин.
Познакомьтесь с церквями Святого Духа, Святого Николая и Святого Олафа во время прогулки по Нижнему и Верхнему городам. Узнайте, почему Таллин известен как город, который хромает на Люхике-Ялг (улицу «Короткой ноги»), и послушайте истории о благородных рыцарях, живших в Верхнем городе. Полюбуйтесь фасадом русского православного собора Александра Невского и лютеранским собором Святой Марии.
Доберитесь до древней крепости, замка Тоомпеа, где в настоящее время заседает парламент Эстонии, и полюбуйтесь башней Длинный Герман, которая возвышается над городом. Полюбуйтесь фантастическим видом на Таллин с одной из смотровых площадок Верхнего города. Вернитесь в Нижний город по улице Люхике-Ялг и закончите тур на Ратушной площади.
Ответы на вопросы
Что входит
Англоговорящий гид
Что не входит
Еда или напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 43 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
N
Nina
7 сен 2019
(Канада)
The Company was very organized and efficient. I received an E-mail right away confirming my booking and meeting point The town was extremely busy because of the arrival of 3-4 cruise ships. We were divided up into groups at the meeting point and proceeded to the Old Town at a good pace. The young lady (Julia) we had as a guided was extremely knowledgeable but had a very gentle voice and not a good flag/banner to be able to follow her in the crowds. At one point(lookout)I almost lost the group and my friend did get left behind -I had to go and get her. Our guide should have given us a meeting point and time before leaving that area. But a good thorough tour of a good 3 hours with steps and some uphill walking. Would highly recommend!
B
Belinda Kaur
9 мая 2019
(Малайзия)
Наш гид была прекрасной женщиной, которая ждала нас, которая провела нас по старому городу в течение 3 часов. Она была очень милой и терпеливой, когда мы сделали много остановок для фото. Она хорошо знала страну и смогла ответить на наши вопросы. Нам очень понравился тур.
C
Corazon
31 мар 2019
(Норвегия)
Я очень рекомендую эту поездку. Мы с девочками много узнали о Таллинне, и наш гид Мария была замечательной. Обошли все исторические места, даже разрешили зайти внутрь православного храма, чтобы зажечь свечи. Мы ценим Марию за то, что она поделилась своими знаниями об истории Таллинна. Огромное спасибо!
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