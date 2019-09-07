Осмотрите Старый город Таллина и его исторические памятники, как, например, остатки доминиканского монастыря Святой Екатерины. Вернитесь в прошлое и пройдитесь по улице Пикк, где дома торговцев и ремесленных гильдий оживят перед вами средневековый Таллин.

Познакомьтесь с церквями Святого Духа, Святого Николая и Святого Олафа во время прогулки по Нижнему и Верхнему городам. Узнайте, почему Таллин известен как город, который хромает на Люхике-Ялг (улицу «Короткой ноги»), и послушайте истории о благородных рыцарях, живших в Верхнем городе. Полюбуйтесь фасадом русского православного собора Александра Невского и лютеранским собором Святой Марии.

Доберитесь до древней крепости, замка Тоомпеа, где в настоящее время заседает парламент Эстонии, и полюбуйтесь башней Длинный Герман, которая возвышается над городом. Полюбуйтесь фантастическим видом на Таллин с одной из смотровых площадок Верхнего города. Вернитесь в Нижний город по улице Люхике-Ялг и закончите тур на Ратушной площади.