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Осмотрите Старый город Таллина – объект всемирного наследия ЮНЕСКО
Взгляните на отель Viru, бывший центр шпионских операций
Полюбуйтесь городской архитектурой XIV и XV веков
Попробуйте местную кухню в одном из многочисленных ресторанов города
Таллин, приморская столица Эстонии, — поистине одна из жемчужин Северной Европы. Старая часть города удивительно хорошо сохранилась и с 1997 года входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Современный центр города называют площадью Свободы (Vabaduse Valjak). Рядом возвышается огромный «спичечный коробок» – отель Veru, бывший туристический флагман и нашумевший центр шпионских операций времен холодной войны. В советскую эпоху каждый номер гостиницы прослушивался КГБ!
Таллин испытал на себе влияние Германии, Италии, России и стран Скандинавии. Календарь городских событий полон фестивалей музыки, кино, искусства, театра, культуры и гастрономии. Также важную роль играют рыбацкие праздники, фестиваль оперы и таллинский марафон.
Осмотрите этот увлекательный город и воспользуйтесь шансом посетить все достопримечательности во время своего отдыха. Во время автобусного тура вы проедете через Старый город, полюбуетесь архитектурой XIV и XV веков и узкими извилистыми улицами. Вы также сможете попробовать местную кухню в одном из многочисленных ресторанов.
Остановки тура:
Остановка 1 – ул. Мере пуйестеэ, дом 5 (Mere Pst 5).
Остановка 2 – Певческое поле.
Остановка 3 – памятник броненосцу «Русалка».
Остановка 4 – городской порт, терминал D (Tallink).
Остановка 5 – отели Swissotel / Radisson BLU.
Остановка 6 – Старый город / замок Тоомпеа.
Остановка 7 – городской порт, терминалы A, B, C.
Остановка 8 – городской порт, терминал круизных кораблей.
Ответы на вопросы
Что входит
Аудиогид на нескольких языках и наушники
Билет на hop-on hop-off автобус на 24 или 72 часа
Информационный буклет с картой и специальными предложениями на местные достопримечательности
Что не входит
Билеты для посещения достопримечательностей
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Не допускаются
Домашние животные
Курение
Важная информация
Тур проводится с 1 мая по 14 января 2019
Поездка по полному маршруту занимает 50-75 минут в зависимости от загруженности дорог
Автобусы отправляются приблизительно каждые 30 минут
Пассажирам круизов необходимо проверить местоположение пирса своей круизной компании в Таллине
Ваучеры на любую дату в 2020 году можно использовать до 31 декабря 2020 года. Билеты, забронированные на даты с 1 октября, действительны в течение трех месяцев в соответствии со стандартными условиями
Начало рейсов по красному маршруту: 10:45, 11:45 и 14:15
Зеленый маршрут работает в 12.45 по сокращенному графику
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 6 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
L
Ludmila
10 ноя 2019
Мне экскурсия очень понравилась. Много новой информации и положительных эмоций. Только МЕСТО ВСТРЕЧИ не Ратушная площадь, а остановка N1 -Mere Pst 5. Там же, сделав один тур, вы можете пересесть на другой автобус этой же компании и сделать ещё круг тура, потом опять пересев по желанию на следующий автобус. И начала экскурсии НЕ 10.30, как я прочитала в информации, а 10.45. Тур очень рекомендую. Слышимость в наушниках отличная, водители доброжелательные.
C
Claudia
4 авг 2019
От терминала крестоносцев мы проехали мимо мемориала Руссалки (нет возможности выбраться из-за строительной площадки) и миновали поляны певцов до остановки Альтштадт. Оттуда он шел пешком прямо в верхний город с собором и собором, затем по короткой лестнице в нижний город с магазинами и кафе. Нам больше не нужен автобус, чтобы вернуться. Через «Пикк», главную улицу старого города, мы могли с комфортом дойти до «Дикен Маргарте» и вернуться на корабль. Если вы хорошо ходите пешком, только хотите посмотреть исторический центр города и не нуждаетесь в каких-либо объяснениях о достопримечательностях, вы можете обойтись без автобуса. Мы хотели сохранить свои силы для следующих городов, по-прежнему получать обзор и не бронировать какие-либо корабельные (и более дорогие) экскурсии. С точки зрения времени мы управляли только красным маршрутом, для зеленого и синего туров он был слишком трудным для нас. Мы особенно хотели провести время в старом городе.
K
Kerstin
12 июня 2017
Тур нам понравился. Ваучер Credence работал хорошо, хотя мы были не в том автобусе. Ваучер действителен для красно-желтого автобуса. В Таллине есть вторая линия. Мы сделали тур как часть круиза. Автобус также идет до терминала, а также чаще, чем по расписанию (красная линия - центр города). Мы также ехали грубо с зеленой линией - все прошло очень хорошо.
Ещё 92 отзыва
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