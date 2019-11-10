Таллин, приморская столица Эстонии, — поистине одна из жемчужин Северной Европы. Старая часть города удивительно хорошо сохранилась и с 1997 года входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Современный центр города называют площадью Свободы (Vabaduse Valjak). Рядом возвышается огромный «спичечный коробок» – отель Veru, бывший туристический флагман и нашумевший центр шпионских операций времен холодной войны. В советскую эпоху каждый номер гостиницы прослушивался КГБ!

Таллин испытал на себе влияние Германии, Италии, России и стран Скандинавии. Календарь городских событий полон фестивалей музыки, кино, искусства, театра, культуры и гастрономии. Также важную роль играют рыбацкие праздники, фестиваль оперы и таллинский марафон.

Осмотрите этот увлекательный город и воспользуйтесь шансом посетить все достопримечательности во время своего отдыха. Во время автобусного тура вы проедете через Старый город, полюбуетесь архитектурой XIV и XV веков и узкими извилистыми улицами. Вы также сможете попробовать местную кухню в одном из многочисленных ресторанов.

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