Elena N. проводит ещё 2 экскурсии

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Таллин - город славных деяний и добрых примет

Elena N.
Elena N. – Гид из Таллина
Приглашаю вас в путешествие по элитным кварталам и живописным пляжам района Пирита.

Мы пройдемся по широким белоснежным пляжам, а также заглянем в Олимпийскую деревню.

Также вас ждет просмотр развалин монастыря Святой Биргитты и музейного комплекса на его территории.

Вы узнаете легенды, которые хранит в себе этот старинный город 🏙️ и увидите его природные достопримечательности 🏛️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €80 за экскурсию

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Таллин - город славных деяний и добрых примет
Таллин - город славных деяний и добрых примет
В этот день мы посетим сразу два города - Нижний город 🏙️ и Вышгород. Узнаем происхождение имен нашего города. Увидим вид, покоривший не одного короля. С удивлением обнаружим дом, где родился прототип Андрея Волконского и церковь ⛪, где он похоронен. Услышим историю 📖 о Крузенштерне и увидим дом его предков. А также узнаем секрет названия улицы Лошадиной головы, причину хромоты Таллина и многие другие интересные факты. В конце экскурсии 🧭 подарим влюбленным примету вечной любви, а всем желающим - встречу со счастливым талисманом.
Такая увлекательная прогулка 👣 ждет нас в Старом Таллинне! Присоединяйтесь!
Начало и место завершения
🚩 Таллинская Ратуша
Таллин - город славных деяний и добрых примет
Таллин - город славных деяний и добрых примет
Таллин - город славных деяний и добрых примет
Таллин - город славных деяний и добрых примет

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Elena N.
Elena N.
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Elena N. проводит ещё 2 экскурсии

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