Elena N. проводит ещё 2 экскурсии

В этот день мы посетим сразу два города - Нижний город 🏙️ и Вышгород. Узнаем происхождение имен нашего города. Увидим вид, покоривший не одного короля. С удивлением обнаружим дом, где родился прототип Андрея Волконского и церковь ⛪, где он похоронен. Услышим историю 📖 о Крузенштерне и увидим дом его предков. А также узнаем секрет названия улицы Лошадиной головы, причину хромоты Таллина и многие другие интересные факты. В конце экскурсии 🧭 подарим влюбленным примету вечной любви, а всем желающим - встречу со счастливым талисманом.

Такая увлекательная прогулка 👣 ждет нас в Старом Таллинне! Присоединяйтесь!