Таллин в контрастах: аудиоэкскурсия-квест от Роттермани до Теллискиви

Таллин в контрастах

Квест
Таллин в контрастах: аудиоэкскурсия-квест от Роттермани до Теллискиви
Таллин в контрастах: аудиоэкскурсия-квест от Роттермани до Теллискиви
Таллин в контрастах: аудиоэкскурсия-квест от Роттермани до Теллискиви
Таллин в контрастах: аудиоэкскурсия-квест от Роттермани до Теллискиви
Таллин в контрастах: аудиоэкскурсия-квест от Роттермани до Теллискиви
Таллин в контрастах: аудиоэкскурсия-квест от Роттермани до Теллискиви
Таллин в контрастах: аудиоэкскурсия-квест от Роттермани до Теллискиви
Таллин в контрастах: аудиоэкскурсия-квест от Роттермани до Теллискиви

Что вас ожидает 🤩

  • Квартал Rotermanni
  • Горхолл
  • Батарейная тюрьма
  • Музей Летная Гавань
  • Квартал Ноблесснер
  • Пивоварня Pohjala
  • Парк Каламая
  • Район Каламая
  • Квартал Telliskivi
Если вы уже насладились улочками Старого города, самое время прогуляться по контрастным местам Таллинна за пределами крепостных стен.
В этой прогулке вы познакомитесь с полными жизни новыми модными кварталами, музеем Летная Гавань, жуткой тюрьмой и памятником советской эпохи, прогуляетесь в очаровательном районе Каламая, а также сможете попробовать крафтовое эстонское пиво в знаменитой пивоварне.
Наша экскурсия начнется в красочном квартале Ротерманни и завершится в очаровательном районе Каламая, недалеко от знаменитого арт-квартала Теллискиви. Прогулка подойдет абсолютно всем, кто хочет узнать еще больше о прекрасной столице Эстонии – компаниям друзей, семьям и одиноким путешественникам. Будет интересно!

Во время экскурсии вы:

  • посетите Батарейную тюрьму — морскую крепость с мрачной историей в самом сердце города
  • побывайте в одном из самых интересных музеев Европы — музее Летная гавань
  • загляните в знаменитую эстонскую пивоварню Põhjala с более чем двадцатью сортами крафтового пива
  • прогуляетесь по уютному району Каламая с памятниками архитектуры царского времени
Как проходит аудиоэкскурсия
1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать?
1. Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы "SP" — это ваш код для экскурсии в приложении WeGoTrip. Т. е. для заказа 123456, код будет "SP123456".
2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии».
3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.
Как моя семья или друзья откроют экскурсию?
Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Рекомендации, что посмотреть и где перекусить после экскурсии
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Rotermanni, 8, Kesklinna linnaosa
Завершение: Telliskivi, 60, Põhja-Tallinna linnaosa
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона)
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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