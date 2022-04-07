Если вы уже насладились улочками Старого города, самое время прогуляться по контрастным местам Таллинна за пределами крепостных стен.

В этой прогулке вы познакомитесь с полными жизни новыми модными кварталами, музеем Летная Гавань, жуткой тюрьмой и памятником советской эпохи, прогуляетесь в очаровательном районе Каламая, а также сможете попробовать крафтовое эстонское пиво в знаменитой пивоварне.

Наша экскурсия начнется в красочном квартале Ротерманни и завершится в очаровательном районе Каламая, недалеко от знаменитого арт-квартала Теллискиви. Прогулка подойдет абсолютно всем, кто хочет узнать еще больше о прекрасной столице Эстонии – компаниям друзей, семьям и одиноким путешественникам. Будет интересно!

Во время экскурсии вы:

посетите Батарейную тюрьму — морскую крепость с мрачной историей в самом сердце города

побывайте в одном из самых интересных музеев Европы — музее Летная гавань

загляните в знаменитую эстонскую пивоварню Põhjala с более чем двадцатью сортами крафтового пива

прогуляетесь по уютному району Каламая с памятниками архитектуры царского времени

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.

Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать?

1. Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы "SP" — это ваш код для экскурсии в приложении WeGoTrip. Т. е. для заказа 123456, код будет "SP123456".

2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии».

3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.

Как моя семья или друзья откроют экскурсию?

Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.