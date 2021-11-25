В музее местной крестьянской архитектуры и культуры зайдите в старые амбарные дома и часовни и сфотографируйтесь с мельницами на красивом берегу моря. Музей состоит из нескольких секторов, поэтому вы не устанете во время прогулки, возьмите конное такси или велосипед. Этот тур включает в себя поездку по берегу Таллиннского моря и посещение музея под открытым небом, самого популярного музея летом.

По пути в музей под открытым небом на комфортабельном автомобиле / автобусе вы проедете мимо американского квартала, ипподрома и поговорите о том, что мешало Таллинну развиваться с 1850-х годов. Дорога до музея из центра города займет 15 минут. В музее под открытым небом вы познакомитесь с сельским бытом Эстонии и увидите типы деревень и хозяйств. Миссия музея - познакомить с крестьянским укладом жизни, рассказать о традициях через крестьянскую архитектуру, культуру земледелия, истории жизни и суеверия с местным юмором. Почувствуйте суть национальной самобытности этого небольшого, но гордого эстонского народа и поймите, что означает слово «свобода» для народа.

Во время пешеходной экскурсии вы найдете коллекцию из 80 зданий: крестьянские фермы, чистые сараи, школьную ферму и часовню с 18 по 20 век. Посмотрите на низкую тростниковую крышу сараев, войдите внутрь через низкий дверной проем, чтобы увидеть, как жили люди, отапливали свои дома, увидеть, где держали скот и праздновали свадьбы. Дисциплина была сложной, но всегда помогала выжить в холодном климате с ограниченными ресурсами. Летом было много праздников, танцев и выставок. После этого у вас будет достаточно времени на обед в местной таверне и на сувениры. Вы также сможете взять напрокат карету или велосипед.