Таллинн: 3-часовой этнографический музей Эстонии

В музее под открытым небом познакомьтесь с сельским бытом и традициями эстонцев через юмористические рассказы и легенды

5
2 отзыва
В музее под открытым небом познакомьтесь с сельским бытом и традициями эстонцев через юмористические рассказы и легенды.

Посетите макеты местных ферм, церквей и ветряных мельниц и попробуйте традиционные блюда в таверне на обед.
Таллинн: 3-часовой этнографический музей Эстонии
Таллинн: 3-часовой этнографический музей Эстонии
Таллинн: 3-часовой этнографический музей Эстонии
Таллинн: 3-часовой этнографический музей Эстонии
Таллинн: 3-часовой этнографический музей Эстонии
Таллинн: 3-часовой этнографический музей Эстонии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
В музее местной крестьянской архитектуры и культуры зайдите в старые амбарные дома и часовни и сфотографируйтесь с мельницами на красивом берегу моря. Музей состоит из нескольких секторов, поэтому вы не устанете во время прогулки, возьмите конное такси или велосипед. Этот тур включает в себя поездку по берегу Таллиннского моря и посещение музея под открытым небом, самого популярного музея летом.
По пути в музей под открытым небом на комфортабельном автомобиле / автобусе вы проедете мимо американского квартала, ипподрома и поговорите о том, что мешало Таллинну развиваться с 1850-х годов. Дорога до музея из центра города займет 15 минут. В музее под открытым небом вы познакомитесь с сельским бытом Эстонии и увидите типы деревень и хозяйств. Миссия музея - познакомить с крестьянским укладом жизни, рассказать о традициях через крестьянскую архитектуру, культуру земледелия, истории жизни и суеверия с местным юмором. Почувствуйте суть национальной самобытности этого небольшого, но гордого эстонского народа и поймите, что означает слово «свобода» для народа.
Во время пешеходной экскурсии вы найдете коллекцию из 80 зданий: крестьянские фермы, чистые сараи, школьную ферму и часовню с 18 по 20 век. Посмотрите на низкую тростниковую крышу сараев, войдите внутрь через низкий дверной проем, чтобы увидеть, как жили люди, отапливали свои дома, увидеть, где держали скот и праздновали свадьбы. Дисциплина была сложной, но всегда помогала выжить в холодном климате с ограниченными ресурсами. Летом было много праздников, танцев и выставок. После этого у вас будет достаточно времени на обед в местной таверне и на сувениры. Вы также сможете взять напрокат карету или велосипед.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Услуги гида
  • Транспорт до музея и обратно в центр города
Что не входит?
  • Билеты в музей 9 евро / взрослый, 18 евро / семейный билет
Что важно знать?
  • Билет на конный экипаж 5 евро / взрослый
  • Прокат велосипедов 3 евро в час
  • Музей открыт ежедневно, кроме Рождества
  • Закажите тур минимум за 2-3 дня до встречи, особенно летом, так как это напряженный период
  • В таком случае вам гарантирован выбранный тур с лицензированным гидом
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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