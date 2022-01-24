Таллинская телебашня: проход без очереди

Полюбуйтесь лучшим видом на Таллин с вершины высокой телебашни

5
5 отзывов
Входной билет
Таллинская телебашня: проход без очереди
Таллинская телебашня: проход без очереди
Таллинская телебашня: проход без очереди
Таллинская телебашня: проход без очереди
Таллинская телебашня: проход без очереди
Таллинская телебашня: проход без очереди
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Хотите оказаться на вершине блаженства? Полюбуйтесь сиянием таллинских огней вдали с вершины Таллинской телебашни. Со смотровой площадки этого огромного сооружения открывается невероятный вид на столицу Эстонии и ее окрестности. Минуйте очереди – и пройдите внутрь с удобным мобильным билетом.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход на телебашню
  • Доступ ко всем выставкам, Залу славы, исторической выставке, ведущему телевизионных новостей
  • Доступ в детскую игровую зону
  • Доступ в кафе и ресторан
  • Доступ на 22-й этаж до 18:00
Что не входит
  • Бейсджампинг (наблюдение бесплатно)
  • Легендарный забег по лестнице
  • Аттракцион «Прогулка по краю»
  • Еда и напитки в кафе и ресторане
  • Доступ на 22-й этаж после 19:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

Вы сами выбираете дату и время

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