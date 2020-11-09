Как добраться до Нанди на самолёте
В Нанди 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Nadi International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Нанди
- Нанди NANNadi International Airport
Самые дешёвые билеты в Нанди из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.11.2020
|из 🇫🇯Сувы
|6 052
|45м
|01.05.2021
|из 🇫🇯Лабазы
|8 107
|9ч 20м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇫🇯Кандаву
|10 530
|50м
|11.08.2021
|из 🇦🇺Сиднея
|11 110
|4ч
|13.03.2021
|из 🇳🇿Окленда
|12 676
|3ч
|31.12.2020
|из 🇳🇿Роторуы
|16 881
|6ч 50м (⇵1)
|26.02.2021
|из 🇵🇭Манилы
|30 156
|34ч 20м (⇵1)
|26.02.2021
|из Порта-Морсби
|31 953
|31ч (⇵2)
|26.02.2021
|из 🇸🇬Сингапура
|36 401
|25ч 5м (⇵2)
|17.01.2021
|из Сеула
|36 790
|13ч 35м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|54 475
|49ч (⇵2)
|21.02.2021
|из 🇨🇴Медельина
|55 425
|44ч 55м (⇵2)
|01.08.2021
|из 🇷🇺Москвы
|56 184
|50ч (⇵2)
|19.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|57 825
|41ч 30м (⇵2)
|21.02.2021
|из 🇨🇴Боготы
|57 882
|44ч 55м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇯🇵Токио
|63 702
|25ч 25м (⇵2)
|14.04.2021
|из 🇵🇪Лимы
|64 280
|35ч 30м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|71 293
|35ч 45м (⇵2)
|09.01.2021
|из 🇮🇹Милана
|71 615
|39ч 40м (⇵2)
|02.08.2021
|из 🇺🇦Киева
|73 575
|34ч 40м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|96 000
|27ч 20м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|125 342
|28ч 40м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|148 158
|21ч 30м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇳🇬Лагоса
|263 650
|44ч 15м (⇵2)
|10.11.2020
|из Гонконга
|393 980
|42ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Нанди
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Нанди, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Окленд
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