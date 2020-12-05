Как добраться до Баско на самолёте

В Баско 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Basco Airport» вам не избежать

Список аэропортов Баско

Баско BSO Basco Airport

Самые дешёвые билеты в Баско из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇵🇭 Манилы 9 326 2ч из 🇵🇭 Кауаяна Сити 11 641 22ч 30м (⇵1) из 🇷🇺 Москвы 25 704 57ч (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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