12 часов
Индивидуальная
до 24 чел.
Бохол - волшебство природы (группа 1-8 чел.)
Погрузитесь в мир Бохола: снорклинг с акулами, обед на реке Лобок, встреча с тарсиерами и захватывающие Шоколадные холмы. Незабываемое приключение
Начало: Ваш отель на острове Панглао или в г. Тагбиларан
Расписание: Ежедневно. В 5 часов утра
13 авг в 05:00
14 авг в 05:00
от $260 за всё до 8 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 24 чел.
Индивидуальная экскурсия к водопаду Канумантад и рисовым террасам Кадапдапан
Проведите день у самого высокого водопада Бохола, наслаждаясь природной красотой и кристально чистой водой. Отличный способ провести время с семьей или друзьями
Начало: Ваш отель на острове Панглао или в г. Тагбиларан
Расписание: Ежедневно. в 6 часов утра
13 авг в 06:00
14 авг в 06:00
от $260 за всё до 8 чел.
12 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия на острова Баликасаг и Верджин
Погружение в мир черепах и живописных островов Бохола. Насладитесь белоснежными пляжами и посетите загадочную пещеру Хинагданан
Начало: Ваш отель на о. Панглао (Бохол)
Расписание: Ежедневно. Начало в 5-30 часов утра
13 авг в 05:30
14 авг в 05:30
от $260 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛера28 июня 2024Все супер. Дмитрий показал самые топовые места. Получили с друзьями кучу положительных эмоций. Такое путешествие точно останется в памяти, навсегда.
Ответы на вопросы от путешественников по Бохолу в категории «Популярные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Бохолу в августе 2024
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